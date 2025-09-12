快訊

台股登2萬5千點創新高！國泰投信經理人曝選股秘訣

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰中小成長基金/國泰大中華基金績效。資料來源：投信投顧公會基金／績效評比表
全球股市2025年表現亮眼，儘管4月因美國總統川普推動對等關稅政策引發「人造熊市」議題，但回顧整體市場，台股融資餘額大幅下降使籌碼更為乾淨，加上人工智慧（AI）、高效能運算等科技題材持續發酵，台股強勢上攻，突破25,000點創歷史新高。

國泰投信表示，憑藉對產業趨勢的深入掌握與精準的選股策略，旗下國泰中小成長基金半年來績效位居同類型基金第一名，近三個月報酬率更逼近四成，同期間的國泰大中華基金則以46.76%的報酬率表現亮眼，充分展現國泰投信台股團隊在掌握市場脈動與布局成長題材上的專業實力。

國泰中小成長基金經理人林易衡表示，回顧年初市場情勢，美國總統川普上任後不確定性升高，基金在4月股災前提前汰弱留強，聚焦長線具潛力且不易受景氣循環影響的防禦股，有效降低波動風險。近半年來個股輪動快速，AI晶片升級趨勢下，PCB、測試介面及設備、電源等規格皆將顯著提升，國泰投信台股團隊具敏銳嗅覺，憑藉對產業的深入了解與靈活應變能力，在快速變動的市場中得以掌握投資先機。

國泰大中華基金經理人林靜怡則指出，隨著對等關稅不確定性逐步解除，台股正式重啟多頭行情，美國目前正處於總體經濟「軟著陸」階段，表現為就業市場疲弱、美國公布8月非農就業數據僅增加2.2萬人遠低於市場預期，以及ISM製造業PMI連續6個月低於50，這些因素使聯準會（FED）9月降息機率大增，未來在政治壓力加劇下，降息空間可能超出市場預期，資金行情可望延續。

基本面方面，林靜怡認為，目前電子業中以AI題材最具動能，基金投資策略持續聚焦AI相關個股。明年各大雲端服務業者（CSP）資本支出年增率預估可達26%，Meta與Microsoft近期更上修預算；而由OpenAI、Softbank、Oracle推動的大型算力平台「Stargate」星際之門計畫，也將帶動伺服器機架等相關需求。

此外，OpenAI與博通合作開發自研AI晶片，博通更宣布取得100億美元XPU晶片大單，顯示AI需求仍在成長軌道上。雖然部分個股評價已高，但在AI受惠族群中，透過慎選標的，表現仍有機會優於大盤。

國泰投信表示，市場預期聯準會將於9月進行降息，目前股市處於高點，面對高位階市場，操作宜採「選股不選市」策略，國泰投信台股團隊實力堅強，透過深入研究產業，提早發現成長契機，並預先進行布局，並可隨市場狀況靈活進行調整應變，建議投資人可透過定期定額、逢低加碼方式布局國泰中小成長基金、國泰大中華基金等長期表現優異的基金，善用專業團隊來讓個人投資組合升級。

