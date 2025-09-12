美股3大指數創高提前慶祝降息 投顧：台股震盪盤堅

快訊

中央社／ 台北12日電
市場看好美國聯邦準備理事會（Fed）下週將降息，激勵美股道瓊、標普500、那斯達克3大指數11日收盤再創新高。 美聯社
市場看好美國聯邦準備理事會（Fed）下週將降息，激勵美股道瓊、標普500、那斯達克3大指數11日收盤再創新高。 美聯社

台股連續4天改寫新高後，市場看好美國聯邦準備理事會（Fed）下週將降息，激勵美股道瓊、標普500、那斯達克3大指數11日收盤再創新高，但台積電ADR收跌0.59%，恐壓抑大型股表現。投顧法人分析，美國經濟數據顯示下週降息已成定局，預估台股走勢將呈現震盪盤堅。

美國通貨膨脹、請領失業救濟金人數等數據陸續揭曉，市場認為不會阻礙聯準會降息，美股道瓊工業指數11日勁揚617.08點或1.36%，以46108.00點作收；標準普爾500指數上漲55.43點或0.85%，收6587.47點；科技股那斯達克指數上揚157.01點或0.72%，收22043.07點；費城半導體指數上漲37.30點或0.63%，收5995.39點。

台積電在紐約證券交易所（NYSE）掛牌的美國存託憑證（ADR）11日以258.91美元作收，下跌1.53美元，跌幅0.59%。每單位台積電ADR相當於台股5股台積電普通股。

台股11日盤中觸及25541點，連4個交易日創盤中歷史新高，權值龍頭台積電同步觸1260元續創新猷，不過午盤後中小型股和傳產股賣壓湧現，台股一度翻黑，高低震盪367點，隨後人工智慧（AI）概念股撐盤下，終場台股上漲23.12點收25215.71點，連續4日創收盤新高。

美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日上午接受CNBC採訪時，概述與台灣等其他國家商務部長的會談情況，並表示「我們即將與台灣達成一項重大協議」。

美國聯邦眾議院10日通過自家版本的「國防授權法案」，授權近9000億美元（約新台幣27.3兆元）的軍事支出，並提出簡化國防採購流程的計畫，同時否決禁止援助烏克蘭與台灣的修正案。

產業訊息部分，印刷電路板（PCB）廠臻鼎-KY表示，隨著AI重塑產業格局，PCB成為支撐算力核心的戰略環節，臻鼎-KY以技術與規模優勢，正加速從傳統PCB領域跨足半導體。

