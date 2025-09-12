聽新聞
預期Fed降息助攻 日韓股走揚、台股續創高

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
市場預期美國聯準會降息帶動亞洲主要股市上演資金行情，日經二二五指數昨盤中一度創高，終場上漲五三四點，收四萬四三七二點。法新社
美國聯準會（Ｆｅｄ）下周有望降息的預期，昨天點燃亞洲股市資金行情，三大市場全面走揚，台、日、韓股聯袂在盤中創下歷史新高，成為熱錢追捧的焦點。

台灣加權指數早盤強勢上攻，盤中最高衝上二萬五五四一點，午盤過後漲幅收斂，最後收在二萬五二一五點，小漲廿三點，連續四日屢創收盤新高，成交量放大到五八九二億元。台積電續創高點，收一二四○點，帶動電子與半導體族群火熱，ＡＩ及雲端題材持續扮演資金聚焦的核心。

法人分析，美國八月生產者物價指數（ＰＰＩ）顯示通膨壓力趨緩，加上預期八月消費者物價指數（ＣＰＩ）升幅可控，將提高聯準會降息可能性。市場人士說，「引爆亞股資金行情的關鍵，就是聯準會政策轉向。」

不僅台股，日、韓股市也表現亮眼，盤中均創下史上新高，南韓Kospi指數收三三四四點、漲幅百分之○點九；日經二二五指數盤中也一度創高，最後收四萬四三七二點、漲幅百分之一點二。展現亞洲股市在資金行情驅動下的整體氣勢。

不過，市場人士也釋出風險提醒。保德信全球藍籌ＥＴＦ經理人黃相慈指出，從估值角度檢視，全球股市目前評價面確實偏高，不論已開發或新興市場皆然，因此布局更應審慎挑選標的。她說，應優先選擇全球產業龍頭企業，因為業務遍及全球，能夠分散風險。

法人認為，這次聯準會降息應只是開始，一般預料今年內至少會啟動兩次降息。隨著寬鬆循環展開，資金自年中起持續湧向亞股，特別是日韓與台灣受惠最多，成為推升台股頻創高點的關鍵推手。法人分析，資金行情持續發酵的焦點將落在聯準會會議結果，一旦持續釋出鴿派訊息，亞股資金派對就能延燒下去。

降息 亞股 台股 韓股 美國聯準會 消費者物價指數

