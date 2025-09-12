台積電股價、市值創新高 外資連十買、累計超過10萬張

經濟日報／ 記者尹慧中黃彥宏／台北報導
台積電11日股價持續發威，盤中最高衝上1,260元，終場收1,240元。路透
台積電11日股價持續發威，盤中最高衝上1,260元，終場收1,240元。路透

台積電（2330）昨（11）日股價持續發威，盤中最高衝上1,260元，終場收1,240元、漲15元，貢獻大盤漲點逾120點，市值攀高至32.15兆元，股價、市值再創新高。

台積電股價衝鋒，昨日也出現歷史第二高的盤後鉅額交易價格，該筆交易落在1,285.5元，交易15張，總金額1,928.25萬元，與昨天普通股正常盤收盤價1,240元差距45.5元。

台積電股價
台積電股價

法人表示，若換算成漲點，代表指數還有375點空間，換言之，指數可望劍指25,600大關。

證交所資料顯示，台積電歷史最高盤後鉅額交易價格出現在今年8月27日的1,290元，當時成交12張，總金額1,548萬元。

以昨日最高配對成交價1,285.5元來看，僅差0.5元即可追平，且總成交金額與股數均較放大。

外資買盤是推升台積電股價創高的重要推手。根據統計，外資昨天買超台積電逾1萬張，連十買，累計買超逾10萬張。不過，本土投信、自營商則站在賣方，分別賣超596、910張，其中，投信連三賣，自營收則是終止連四買轉賣。

受惠於AI及高速運算強勁需求，加上蘋果新機上市備貨潮，台積電基本面火熱，8月合併營收3,357.72億元，為歷年最旺的8月，也是單月歷史次高，月增3.9%，並較去年同期增加33.8%。

台積電原先預估，第3季美元營收介於318億美元至330億美元，平均值324億美元，季增約8%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元。

台積電7月至8月累計合併營收達6,589.38億元，法人以台積電釋出的第3季美元財測估算，9月合併營收僅需約2,600億元即可達成財測低標。

營收 台積電

延伸閱讀

攜手供應鏈進駐屏科專區 台積莊子壽：提升競爭力並拓展海外商機

券商網站指台積電為中國台灣 王定宇促金管會訂罰則

台積電再加碼金融債 這檔 ETF 近日受青睞量增

AI台積電帶頭衝！00922市值型上車熱、00878穩健派也不缺席

相關新聞

台股季底作帳行情啟動 有利指數向上攻堅

台股昨（11）日開高走低，終場小漲23點、收25,215點，雖然再創歷史新高，但卻在高檔留下實體黑K線，短線似已出現反轉...

台積電股價、市值創新高 外資連十買、累計超過10萬張

台積電昨（11）日股價持續發威，盤中最高衝上1,260元，終場收1,240元、漲15元，貢獻大盤漲點逾120點，市值攀高...

領漲績優股 台股盤面焦點

台股本周以來，大盤天天改寫歷史新高，近五日上漲4.2%，但昨（11）日指數開高走低，早盤創高後，尾盤漲幅收斂，但外資持續...

市場預期Fed將於下周降息 法人分析「股債宜靈活操作」

市場預期美國聯準會（Fed）將於下周降息，風險資產普遍上揚。法人指出，全球總體經濟環境日益複雜，投資人的資產配置宜採取多...

台股連四日改寫歷史新高 台積電鉅額交易跟著上調至1285.5元

台股連四日刷歷史新高，台積電（2330）11日出現歷史第二高的盤後鉅額交易價格，該配對交易落在1,285.5元，交易張數...

外資買超330億元 大手筆搶進鴻海、南亞科！但反手重砍這檔航空股

台股11日倚靠台積電（2330）、鴻海（2317）攜手甩尾拉抬，集中市場驚險收漲23.12點，連續四個交易日寫下盤中25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。