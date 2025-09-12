台積電股價、市值創新高 外資連十買、累計超過10萬張

台積電（2330）昨（11）日股價持續發威，盤中最高衝上1,260元，終場收1,240元、漲15元，貢獻大盤漲點逾120點，市值攀高至32.15兆元，股價、市值再創新高。

台積電股價衝鋒，昨日也出現歷史第二高的盤後鉅額交易價格，該筆交易落在1,285.5元，交易15張，總金額1,928.25萬元，與昨天普通股正常盤收盤價1,240元差距45.5元。

台積電股價

法人表示，若換算成漲點，代表指數還有375點空間，換言之，指數可望劍指25,600大關。

證交所資料顯示，台積電歷史最高盤後鉅額交易價格出現在今年8月27日的1,290元，當時成交12張，總金額1,548萬元。

以昨日最高配對成交價1,285.5元來看，僅差0.5元即可追平，且總成交金額與股數均較放大。

外資買盤是推升台積電股價創高的重要推手。根據統計，外資昨天買超台積電逾1萬張，連十買，累計買超逾10萬張。不過，本土投信、自營商則站在賣方，分別賣超596、910張，其中，投信連三賣，自營收則是終止連四買轉賣。

受惠於AI及高速運算強勁需求，加上蘋果新機上市備貨潮，台積電基本面火熱，8月合併營收3,357.72億元，為歷年最旺的8月，也是單月歷史次高，月增3.9%，並較去年同期增加33.8%。

台積電原先預估，第3季美元營收介於318億美元至330億美元，平均值324億美元，季增約8%，匯率假設基礎為1美元兌新台幣29元。

台積電7月至8月累計合併營收達6,589.38億元，法人以台積電釋出的第3季美元財測估算，9月合併營收僅需約2,600億元即可達成財測低標。