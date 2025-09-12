台股季底作帳行情啟動 有利指數向上攻堅

台股昨（11）日開高走低，終場小漲23點、收25,215點，雖然再創歷史新高，但卻在高檔留下實體黑K線，短線似已出現反轉訊號。法人指出，由於季底投信與集團作帳行情啟動，隨著新一波買盤進場力挺，預期指數還有向上攻堅的空間。

美國聯準會即將宣布降息，市場風險偏好升溫，美股標普500與那斯達克指數雙雙改寫新猷，帶動台股昨日多頭士氣如虹，早盤跳空開高316點，盤中一度大漲348點、來到25,541點，但在市場獲利回吐賣壓出籠下，壓抑漲點逐步收斂，終場僅小漲收市、連七漲。

台股11日觀盤重點與後市展望

隨技術指標進入超買區，加上昨日行情開高走低，高低點差達367點，且成交量擴增至6,094億元，呈中黑K棒，短線似乎出現反轉訊號，成為市場投資人熱議的焦點。

富邦投顧董事長陳奕光、華南投顧董事長呂仁傑等指出，隨季底投信與集團作帳行情啟動，新一波買盤將進場力挺，預期指數還有向上攻堅的空間。此外，聯準會降息，將使資金轉趨寬鬆，利率走低有利於資金從收益變少的標的如銀行存款等轉進股市，使股市多頭資金添柴加薪，助推行情震盪盤堅。

台股昨日雖小漲，但盤面個股跌多漲少，上市櫃上漲家數僅291檔上漲，類股中也僅電子一枝獨秀，餘均收跌；族群中，以伺服器、雲端運算、散熱等族群相對強勢；千金股跌多漲少，奇鋐重回千金股行列，使檔數增至24檔。

三大法人昨日合計買超285億元。其中外資買超329.9億元，連八買、累計買超1,882.9億元；投信賣超62.7億元，連13賣、累計賣超309.4億元；自營商買超17.7億元，連七買、累計買超294.5億元。八大公股行庫賣超72.6億元，連七賣、累計買超410.1億元。

其中值得注意的是，外資近八日買超個股，以台積電（2330）863.6億元最多，其次為鴻海的391.8億元，排名第三的是聯發科，買超金額為184.2億元。至於第四至第十大，則依序為東元、緯創、臻鼎-KY、京元電、南亞科、華碩、華通，金額介於30.9億至62.2億元之間。



