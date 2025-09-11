市場預期Fed將於下周降息 法人分析「股債宜靈活操作」

市場預期美國聯準會（Fed）將於下周降息，風險資產普遍上揚。法人指出，全球總體經濟環境日益複雜，投資人的資產配置宜採取多元靈活策略，以因應市場的變化。

富達國際基金經理張宇翔分析，全球市場風向轉變，在美國政策不確定性、歐洲通貨膨脹下行、中國大陸穩中求進的背景下，分散投資、密切追蹤央行動向，將是近期資產配置的關鍵。

富達國際投資團隊指出，股票下行風險已緩解，但最近風險資產大幅反彈，價格已偏高，因此對於整體股票維持中立評等。在債券方面，投資等級債券的利差縮窄，富達更看好非投資等級債基本面依然穩健，且總收益率仍具吸引力，尤其是短天期非投資等級債券。

施羅德投信指出，Fed為降低經濟衰退風險，將有理由加快降息腳步。對債市投資人而言，這代表利率循環反轉的機會正在加速浮現，將對全球債市帶來全新的投資契機。在這樣的環境下，靈活調整存續期間成為債券投資勝出的關鍵。

此外，施羅德也看好新興市場當地貨幣債券，因為收益率極有投資吸引力，特別是墨西哥、巴西、印尼、菲律賓等。整體來說，全球債市正迎來新的周期，投資人若能把握利率轉折期，將有機會在兼顧收益的同時，降低整體資產組合的波動。