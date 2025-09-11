就市論勢／散熱、電源供應 前景看好

盤勢分析

由於美國非農就業數據低於預期，增強市場對於聯準會9月17日利率會議後宣布降息的信心，台股近日震盪走強，加權指數往新高邁進。即使指數位於高檔，但後市仍是偏多看待。

從資金面來看，降息將使資金寬鬆，利率走低有利於資金從收益變少的標的（例如銀行存款）轉進股市。再以基本面來看，美國大而美法案提供企業補貼等有力支持，四大CSP在AI相關的資本支出不減反增，對於AI的需求也將持續增加。

先前市場的最大利空-關稅，影響力已逐漸淡化，半導體關稅亦有豁免條款，在缺乏大型利空的情況下，股市仍有進一步上漲的空間，拉回即可勇敢買進。

投資建議

野村投信追蹤的400多檔個股，去年每股稅後純益（EPS）成長率為38%，今年預估為5.3%，主因是第2季美元走弱的匯損影響，但預估明年表現會比今年好。

其中電子股的EPS成長率去年為31%，今年預估為22%，明年的表現會接近今年的水準。從評價面來說，野村投信追蹤的個股去年底本益比為20.4倍，今年8月底是19.4倍，並無過於昂貴的情形。

整體而言，在AI強勁成長的趨勢下，電子股是成長明顯較佳的族群，也是後續領漲的標的。因明年成長前景看好，只要回檔都是加碼時點。

建議可以鎖定隨著GPU與ASIC推陳出新需要規格升級的三大族群：散熱、電源供應（例如BBU）以及測試，都是需求會持續增加的標的。無論大盤指數在什麼水準，選股能力將是決定投資績效的關鍵。