領漲績優股 台股盤面焦點

台股本周以來，大盤天天改寫歷史新高，近五日上漲4.2%，但昨（11）日指數開高走低，早盤創高後，尾盤漲幅收斂，但外資持續布局，近五日大買1,605億元。專家建議可挑選基本面亮眼、股價領先大盤，且外資青睞的標的，如鴻海（2317）、東元、台積電等十檔「領漲績優股」進行布局。

法人指出，11日盤面開始出現個股跌多漲少，打擊多頭持股信心，使得大盤走勢開高走低，成交爆出6,000億元大量，最後日K線在歷史高檔收一根爆量黑K，盤勢步入回檔整理格局，盤面將偏重個股表現。

篩選前八月營收成長、股價漲幅領先大盤，且外資近五日買超逾萬張以上個股，依外資買超排序，近五日買超鴻海最多，達16.4萬張，東元買超7萬張，台積電、南亞科買超均逾6萬張，緯創買超4.7萬張，欣興、力積電、欣銓也有2萬張以上的買單。

台積電8月營收3,357.72億元，創下單月營收歷史次高，台積電預計AI加速器業務在2025年營收將會再增加一倍。法人表示，上調2025年美元營收年增30%，預估2025年每股稅後純益（EPS）61元。

台積電預估2025年資本支出380至420億美元，年增27.6%至41.1%。其中已涵蓋小部分在美國額外投資1,000億美元的計畫。先進製程N5、N3和N2製程產能的增加將占總資本支出比重70~80%。

蘋果近期舉行年度秋季發表會，鴻海作為iPhone高階機型的主要供應商，儘管目前的出貨量保持穩定，但隨著手機組裝產地過度集中於中國大陸，且面臨關稅風險，未來銷售增長可能會受到影響。鴻海在近年來的增長主要來自AI產品，且預計在2025年第3季AI機櫃的增長將達到三倍，顯示營運狀況有所回升。