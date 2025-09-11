快訊

Lulu、陳漢典閃電公開喜訊！登記時間點曝光 要飛「這處」拍婚紗

詐團「花2元就能查公務車」躲警查緝 公路局急改服務網漏洞

U18世界盃／中華隊投打守不如南韓1：8慘敗 想拚冠軍戰門票很難

台股連四日改寫歷史新高 台積電鉅額交易跟著上調至1285.5元

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股連四日刷歷史新高，台積電（2330）11日出現歷史第二高的盤後鉅額交易價格，該配對交易落在1,285.5元，交易張數為15張、成交金額1,928.25萬元，與現貨最新收盤價1,240元差距45.5元。路透社
台股連四日刷歷史新高，台積電（2330）11日出現歷史第二高的盤後鉅額交易價格，該配對交易落在1,285.5元，交易張數為15張、成交金額1,928.25萬元，與現貨最新收盤價1,240元差距45.5元。路透社

台股連四日刷歷史新高，台積電（2330）11日出現歷史第二高的盤後鉅額交易價格，該配對交易落在1,285.5元，交易張數為15張、成交金額1,928.25萬元，與現貨最新收盤價1,240元差距45.5元。法人表示，若換算成漲點，指數還有375點空間，換言之，指數可望劍指25,600大關。

根據證交所資料顯示，台積電歷史最高盤後鉅額交易價格出現在今年8月27日的1,290元，當時的張數為12張、總金額1,548萬元；若以11日最高配對成交價的1,285.5元來看，僅差0.5元追平，且總成交金額與股數均較放大。

回顧台股本周一路刷新高，四個交易日天天改寫歷史新收盤價，儘管11日開高走低收長黑K棒，仍然是收在新高價，儘管短線漲多了結，但多方控盤氣勢仍延續，台積電11日跟著創下盤中、收盤的新高價，分別為1,260元、1,240元。

而11日盤後鉅額交易中，台積電共有10筆配對交易，價格上下緣為1,231.82至1,285.5元、總計2,483張，換算加權平均價格落在1,254.15元，相較於現貨收盤價多出14.15元。

台股 台積電 證交所

延伸閱讀

券商網站指台積電為中國台灣 王定宇促金管會訂罰則

台股狂飆再創25,541點新高 市值型ETF竄出頭

台股臨收玩起大怒神！靠台積電神救援爆量續創高 分析師提醒一件事

台指期上漲64點收25,240點 台積電期收1,240元上漲15元

相關新聞

警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲家數

台股11日繼續攻高，權王台積電（2330）開盤即大漲30元，以1,255元創下新高價位，盤中更一度觸及1,260元，領軍...

台股連四日改寫歷史新高 台積電鉅額交易跟著上調至1285.5元

台股連四日刷歷史新高，台積電（2330）11日出現歷史第二高的盤後鉅額交易價格，該配對交易落在1,285.5元，交易張數...

外資買超330億元 大手筆搶進鴻海、南亞科！但反手重砍這檔航空股

台股11日倚靠台積電（2330）、鴻海（2317）攜手甩尾拉抬，集中市場驚險收漲23.12點，連續四個交易日寫下盤中25...

上櫃公司8月份營收年增3% 累計營收年增8%！半導體業受惠AI

櫃買中心表示，上櫃公司855家（含KY公司28家）皆已於9月10日前完成8月營收申報作業。

上市公司8月營收金融保險谷底攀升 航運衰退達27％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計962家及89家，共計1,051家皆已於9月10日前完成8月...

外資力挺！台股爆量震盪險攀第四峰 三大法人續買超285億元

台股11日在台積電（2330）、鴻海（2317）、光寶科（2301）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、華碩（235...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。