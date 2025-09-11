台股連四日改寫歷史新高 台積電鉅額交易跟著上調至1285.5元

台股連四日刷歷史新高，台積電（2330）11日出現歷史第二高的盤後鉅額交易價格，該配對交易落在1,285.5元，交易張數為15張、成交金額1,928.25萬元，與現貨最新收盤價1,240元差距45.5元。法人表示，若換算成漲點，指數還有375點空間，換言之，指數可望劍指25,600大關。

根據證交所資料顯示，台積電歷史最高盤後鉅額交易價格出現在今年8月27日的1,290元，當時的張數為12張、總金額1,548萬元；若以11日最高配對成交價的1,285.5元來看，僅差0.5元追平，且總成交金額與股數均較放大。

回顧台股本周一路刷新高，四個交易日天天改寫歷史新收盤價，儘管11日開高走低收長黑K棒，仍然是收在新高價，儘管短線漲多了結，但多方控盤氣勢仍延續，台積電11日跟著創下盤中、收盤的新高價，分別為1,260元、1,240元。

而11日盤後鉅額交易中，台積電共有10筆配對交易，價格上下緣為1,231.82至1,285.5元、總計2,483張，換算加權平均價格落在1,254.15元，相較於現貨收盤價多出14.15元。