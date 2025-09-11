日本首相渾沌不明 日股投資前景仍相當明確

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
富蘭克林坦伯頓日本基金績效。資料來源︰理柏資訊
富蘭克林證券投顧表示，10月自民黨黨魁選舉結果出爐後，後續還須經過國會首相指名選舉方能產生新任首相，一般認為高市早苗的擴張性財政政策主張應有利推動日本經濟成長動能與激勵日股漲勢，不過小泉進次郎較受公眾歡迎，在執政聯盟屬於少數派的狀況下，或較容易與在野黨合作進而降低政治僵局風險。整體而言，無論新任首相人選為何，都不會改變日本經濟進入溫和擴張、邁入物價與薪資水準攀升的通膨環境趨勢，日股投資前景仍相當明確，評估日本央行也無維持過度寬鬆政策的理由。

繼日本首相石破茂拋出辭職震撼彈後，日本自民黨已確認將於10月4日舉行黨魁選舉，目前呼聲較高的候選人包含支持刺激措施的前經濟安全擔當大臣高市早苗，以及支持改革的現任農林水產大臣小泉進次郎。其中，曾在去年自民黨總裁選舉中得票率僅次於石破茂的高市早苗，政策態度鮮明，主張擴張性財政支出與寬鬆貨幣政策，而小泉進次郎的政策立場與現任首相石破茂較為接近，傾向維持財政紀律與緊縮貨幣政策。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本股票市場依然展現優越的風險報酬特性，其評價水準遠低於其他成熟市場，在企業治理改革與國內經歷30年通縮後經濟邁入正常化、帶動結構性股東權益報酬率提升下，前景亮眼。這些制度變革持續推動股東價值創造，讓日本成為全球最能夠創alpha超額報酬的市場之一。

富蘭克林坦伯頓日本基金為一檔成長與價值兼具、採取由下而上選股策略的日本基金，現階段對於受惠日本相對穩定經濟情勢的國內企業保持加碼，包含銀行、具定價權且市占率持續擴增者以及國內資本支出周期受益者，而倚賴海外需求的公司通常選擇涉足具結構性成長前景的終端市場者，如半導體、航空航太國防等，基金也布局日本汽車產業龍頭，其作為油電混合車市場領導者的結構性成長空間以及增加買回庫藏股以改善公司治理，市場似乎低估其成長前景，由於市場已消化美國汽車出口的不確定性，在日本獲得比預期更好的貿易協議後，應會成為推動股價上漲的催化劑。

富蘭克林坦伯頓日本基金各期間績效均相當優異，目前配置著重於包含消費、工業、金融、科技通訊共四大主題商機，經理團隊對於所持有的股票抱持高度信念，希望透過四大主題建構可望分享日本深具產業品牌競爭力優勢的投資組合。

