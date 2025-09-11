外資買超330億元 大手筆搶進鴻海、南亞科！但反手重砍這檔航空股
台股11日倚靠台積電（2330）、鴻海（2317）攜手甩尾拉抬，集中市場驚險收漲23.12點，連續四個交易日寫下盤中25,541.44點與收盤25,215.71點新高，成交值並持續放大至5,891.72億元。三大法人續買超285.5億元，連續8個交易日已買超1,964.86億元。其中，外資同步連8買、再敲進330億元，統計外資買賣超個股發現，買超前三大個股分別為鴻海70,509張、南亞科（2408）43,270張、東元（1504）22,150張；但長榮航（2618）卻遭反手重砍42,173張，衝擊今日爆量收黑4.29%，短均盡失。
統計三大法人11日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超330億元，連8日已買超達1,882.95億元；投信賣超62.23億元，連13日賣超309億元；自營商買超（合計）17.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超32.93億元、自營商（避險）買超50.67億元，連7日合計買超294.5億元。
鴻海11日再獲外資擴大買超逾7萬張，且連續11個交易日已累計買超達221,070張，助攻其股價持續向上墊高，盤中觸及216.5元，終場則收高2.14%、報214.5元，成交量同步大增至近13萬張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言