上市公司8月營收金融保險谷底攀升 航運衰退達27％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計962家及89家，共計1,051家皆已於9月10日前完成8月營收申報作業。

依據上市公司公告8月營收顯示，本月全體上市公司營收總計3兆8,981億元，較去年同期成長3,495億元（9.85％），營收成長公司共429家、衰退公司共622家。另累計至114年8月全體上市公司營收總計29兆7,227億元，較去年同期成長3兆2,417億元（12.24％），營收成長公司共543家，衰退公司共508家。

證交所表示，經瞭解全體上市公司8月營收成長較大的產業，金融保險業因保險淨收益及投資相關淨收益增加影響，資訊服務業受惠資安及雲運算與服務需求，半導體業受惠AI需求，致本月較去年同月成長；8月營收衰退較大的產業，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，塑膠工業受美國關稅影響，石化需求減少，居家生活業受美國消費力減緩，較去年同月營收衰退。

全體上市公司累計至114年8月營收成長較大的產業，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，半導體業受惠AI晶片需求，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，致累計營收成長；累計營收衰退較大的產業，塑膠工業受美國關稅影響，石化需求減少，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，金融保險業因金融市場波動影響，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考。