上市公司8月營收金融保險谷底攀升 航運衰退達27％
臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司（含創新板公司）分別計962家及89家，共計1,051家皆已於9月10日前完成8月營收申報作業。
依據上市公司公告8月營收顯示，本月全體上市公司營收總計3兆8,981億元，較去年同期成長3,495億元（9.85％），營收成長公司共429家、衰退公司共622家。另累計至114年8月全體上市公司營收總計29兆7,227億元，較去年同期成長3兆2,417億元（12.24％），營收成長公司共543家，衰退公司共508家。
證交所表示，經瞭解全體上市公司8月營收成長較大的產業，金融保險業因保險淨收益及投資相關淨收益增加影響，資訊服務業受惠資安及雲運算與服務需求，半導體業受惠AI需求，致本月較去年同月成長；8月營收衰退較大的產業，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，塑膠工業受美國關稅影響，石化需求減少，居家生活業受美國消費力減緩，較去年同月營收衰退。
全體上市公司累計至114年8月營收成長較大的產業，電腦及周邊設備業受惠AI伺服器需求，半導體業受惠AI晶片需求，綠能環保業因承接工程案件依進度認列收入，致累計營收成長；累計營收衰退較大的產業，塑膠工業受美國關稅影響，石化需求減少，航運業因貿易量受美國關稅影響及運價下降，金融保險業因金融市場波動影響，致累計營收衰退。
證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言