警訊？台積電創新高、台股爆量近5900億元 下跌家數卻遠多於上漲家數

台股11日繼續攻高，權王台積電（2330）開盤即大漲30元，以1,255元創下新高價位，盤中更一度觸及1,260元，領軍大盤直衝25,541.44點，再度刷新歷史紀錄。終場在台積電尾盤急拉下，指數小漲23.12點，以25,215.71點作收，連續四個交易日創下盤中與收盤新高。這波漲勢也伴隨著大量能，今日成交值放大至5,891.72億元。

儘管大盤指數屢創新高，但市場結構卻呈現不均。資深證券分析師簡伯儀指出，今日台股盤面上漲家數無論是集中市場或是櫃買市場，都遠低於下跌家數，顯示雖然指數創高，但並非所有個股皆受惠，投資人須留意「賺指數賠價差」的風險。

數據顯示，11日上市櫃市場的資金高度集中在台積電、鴻海（2317）、光寶科（2301）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、智邦（2345）、東元（1504）等少數權值與高價股。然而，這種資金獨厚少數權值股的現象，導致市場個股表現嚴重分歧。

其中，集中市場上漲家數僅178家，而下跌家數卻高達887家；櫃買市場上漲家數161家，下跌家數則有640家。此外，各大類股也呈現跌多漲少的局面，集中市場僅其他電子、半導體、電腦設備族群收高，櫃買市場僅航運、文創兩類股收紅，其餘類股幾乎全軍覆沒。甚至部分成交額破百億元的個股，如金居（8358）和神達（3706）仍下跌近5%和4%，台達電（2308）也逆勢收跌，顯示賣壓不輕。

本土投顧分析，儘管寬鬆預期心理有望引領美股與台股走強，但需留意美股「9月魔咒」，過去十年標普500指數9月平均跌2.3%，台股9月也跌多漲少。聯準會（FED）會議後，須留意利多出盡的短線漲多修正風險。不過，美股台股10月上漲機率高，因此9月下旬若股價拉回，也不失為逢低布局的時機。

整體而言，台股在主要權值股的帶動下持續創高，但也浮現資金過度集中的結構性問題。投資人應保持警惕，嚴控風險，並在選擇標的時，仔細篩選具備基本面支撐和未來題材的潛力股，不要盲目追高，嚴控持股水位。