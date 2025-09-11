外資力挺！台股爆量震盪險攀第四峰 三大法人續買超285億元

台股11日在台積電（2330）、鴻海（2317）、光寶科（2301）、台光電（2383）、奇鋐（3017）、華碩（2357）與智邦（2345）等權值與高價股的輪番點火下，盤中一度衝上25,541.44點，再度刷新歷史新高，不過尾盤空頭發動突襲，指數一度翻黑跌至25,174.13點，震盪幅度明顯。終場倚靠台積電甩尾拉抬、小漲23.12點，收在25,215.71點，連續四個交易日寫下盤中與收盤新高，成交值放大至5,891.72億元。三大法人續買超285.5億元。

統計三大法人11日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超330億元，投信賣超62.23億元；自營商買超（合計）17.73億元，其中自營商（自行買賣）賣超32.93億元、自營商（避險）買超50.67億元。

盤面焦點集中在成交破百億元的個股，多達11檔，其中台積電、奇鋐、台光電與緯穎（6669）等4檔千金股備受矚目。台積電成交金額高達377億元，股價上漲1.22%至1,240元，盤中一度觸及1,260元新高；鴻海則以276億元成交值勁揚2.14%，收在214.5元，人氣持續升溫。光寶科爆出256億元大量，股價強漲7.12%、收165.5元，波段氣勢凌厲。

題材股同樣發光，電力與機電族群走強，東元（1504）大漲6.4%收93.1元；散熱雙雄齊揚，奇鋐漲4.7%收1,025元，雙鴻（3324）勁揚6.06%收770元，資金明顯追捧。但金居（8358）與神達（3706）雖有百億元成交額，卻分別下跌4.96%與3.72%，台達電（2308）亦逆勢收跌0.72%至831元，成為盤面少數弱勢。千金股台光電放量大漲5.58%、收1,325元，緯穎則以百億元成交額收在平盤3,310元，展現穩盤氣勢。

就成交量觀察，共有13檔個股爆出十萬張以上大量，其中4檔為ETF。華邦電（2344）以逾31萬張居冠，股價小漲0.2%、至25元；南亞科（2408）則交出16.7萬張大量，股價上漲近4%、收56.5元，顯示記憶體族群仍在熱點之列。鴻海也放量近13萬張，人氣續升。相對之下，神達與台玻（1802）雖量能放大，卻分別大跌3.72%與4.11%，賣壓沉重。

ETF方面，主動統一台股增長（00981A）、群益精選高息（00919）、台灣50反1（00632R）及主動群益台灣強棒（00982A）等成交量齊破10萬張，但股價多數小幅回落。