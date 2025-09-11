快訊

整理包／立百病毒不排除列法定傳染病！致死率最高75% 症狀、傳染途徑一文看懂

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元上漲15元創歷史新高

查理柯克槍擊案：槍手未落網，美國政治暴力的無解輪迴？

聽新聞
0:00 / 0:00

台股臨收玩起大怒神！靠台積電神救援爆量續創高 分析師提醒一件事

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股臨收玩起大怒神！台股11日盤中再攀上25,541.44點歷史新高，但尾盤空頭頻頻發動攻勢。圖／聯合報系資料照片
台股臨收玩起大怒神！台股11日盤中再攀上25,541.44點歷史新高，但尾盤空頭頻頻發動攻勢。圖／聯合報系資料照片

台股臨收玩起大怒神！台股11日盤中再攀上25,541.44點歷史新高，但尾盤空頭頻頻發動攻勢，除了台積電（2330）漲幅收斂以外，聯發科（2454）、緯創（3231）、日月光投控（3711）、廣達（2382）、台塑化（6505）、精成科（6191）、台達電（2308）、神達（3706）、廣達（2382）、龍德造船（6753）、京元電子（2449）、定穎投控（3715）、健策（3653）、光聖（6442）、貿聯-KY（3665）、台玻（1802）、漢翔（2634）等皆遭空頭追尾，大盤指數頻頻翻黑，最低探至25,174.13點、下跌18.46點，所幸台積電最後一盤衝出4,072張成交量、拉高至1,240元作收，一舉將大盤甩回高檔，指數終場仍上漲23.12點、收在25,215.71點，連續4個交易日創下盤中、收盤新高行情，成交值則續增至5,891.72億元。

資深證券分析師簡伯儀表示，台股11日受到美國股市高科技股持續走高帶動之下，大盤由電子權值股領軍，盤中指數續歷史新高，且量能有持續放大的跡象；但是，今天指數在上漲的過程中，大盤與月線的乖離比較明顯偏大，加上上漲的過程中，也已經出現一個往上的第三個跳空缺口，盤面上漲家數無論是集中市場或是店頭市場都是低於下跌的家數，顯示雖然盤中指數創高，但並非所有個股皆受惠，要留意賺指數賠價差的風險。

台股 台積電

延伸閱讀

台股頻頻創高⋯關稅預測失準？網酸：恐慌過頭還是被打臉

0050分割效應+台股創高…定期定額8月爆增5萬人！柴鼠：人氣遠甩006208

台股ETF冠亞軍 赴日掛牌

高息型穩健 人氣回籠

相關新聞

台股氣如虹飛越25,000 台積新天價站上1,225元

降息預期升溫為台股帶來資金瘋狗浪，台積電股價昨（10）日收1,225元新天價，引領台股首度飛越25,000點歷史新高峰。...

外資看好iPhone 17引爆換機潮 8台系供應鏈成主要受惠

蘋果發表新品，吸引全球目光，外資圈也紛紛出具最新評析，如摩根大通上調下半年 iPhone 17預估出貨量至9,400萬支...

台股臨收玩起大怒神！靠台積電神救援爆量續創高 分析師提醒一件事

台股臨收玩起大怒神！台股11日盤中再攀上25,541.44點歷史新高，但尾盤空頭頻頻發動攻勢，除了台積電（2330）漲幅...

台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元漲15元創歷史新高

美股三大指數再創新高，台股11日開高走低，早盤以25,509點開出，盤中最高達25,541點，午盤過後漲幅收斂，尾盤一度...

台積電領軍大盤再創新高 法人建議這些類股可以留意

台股昨日站上25,000點之後今天繼續上攻，台積電以開盤大漲30元，1255元新高價位開出，早盤盤中最高來到1260元，...

美光衝高引爆記憶體行情！華邦電、南亞科人氣攀升 外資態度揭曉

在美光股價大漲3.52%創今年新高、DDR4R價格看漲、再加上半導體展題材加持下，台股記憶體族群11日交投持續活絡。華邦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。