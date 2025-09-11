台股臨收玩起大怒神！靠台積電神救援爆量續創高 分析師提醒一件事

台股臨收玩起大怒神！台股11日盤中再攀上25,541.44點歷史新高，但尾盤空頭頻頻發動攻勢，除了台積電（2330）漲幅收斂以外，聯發科（2454）、緯創（3231）、日月光投控（3711）、廣達（2382）、台塑化（6505）、精成科（6191）、台達電（2308）、神達（3706）、廣達（2382）、龍德造船（6753）、京元電子（2449）、定穎投控（3715）、健策（3653）、光聖（6442）、貿聯-KY（3665）、台玻（1802）、漢翔（2634）等皆遭空頭追尾，大盤指數頻頻翻黑，最低探至25,174.13點、下跌18.46點，所幸台積電最後一盤衝出4,072張成交量、拉高至1,240元作收，一舉將大盤甩回高檔，指數終場仍上漲23.12點、收在25,215.71點，連續4個交易日創下盤中、收盤新高行情，成交值則續增至5,891.72億元。

資深證券分析師簡伯儀表示，台股11日受到美國股市高科技股持續走高帶動之下，大盤由電子權值股領軍，盤中指數續歷史新高，且量能有持續放大的跡象；但是，今天指數在上漲的過程中，大盤與月線的乖離比較明顯偏大，加上上漲的過程中，也已經出現一個往上的第三個跳空缺口，盤面上漲家數無論是集中市場或是店頭市場都是低於下跌的家數，顯示雖然盤中指數創高，但並非所有個股皆受惠，要留意賺指數賠價差的風險。