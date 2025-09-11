台股上漲23點收25,215點 台積電收1,240元漲15元創歷史新高

美股三大指數再創新高，台股11日開高走低，早盤以25,509點開出，盤中最高達25,541點，午盤過後漲幅收斂，尾盤一度翻黑，終場收回平盤之上，收25,215點，上漲23點，漲幅0.09%，成交量增至5,891億元，權王台積電（2330）則是收1,240元，上漲15元，創歷史高。櫃買則收256點，跌幅1.59%。

其餘權值股部分，鴻海（2317）、光寶科（2301）、台光電（2383）、奇鋐（3017）等表現較為強勢，而聯發科（2454）、台達電（2308）、廣達（2382）、日月光投控（3711）、台塑化（6505）等則表現較弱。

盤面上類股以其他電子、半導體、電腦周邊等較為強勢，另外玻陶、生技、化工、油電燃氣、航運、電器電纜、綠能環保等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有鴻海、光寶科、雙鴻（3324）、南亞科（2408）、智邦（2345）、金像電（2368）、華邦電（2344）、系統電（5309）、臻鼎-KY（4958）、欣興（3037）、華碩（2357）、亞翔（6139）、順達（3211）、昇貿（3305）等

而量大弱勢的則有，金居、神達、富喬、佳能、台耀、廣達、聯發科、龍德造船、京元電子、緯創、定穎投控、中光電等

統一投顧表示，台積電8月營收創同期新高、甲骨文股價狂飆近40%、PPI降溫推升Fed降息預期、輝達新AI晶片Rubin CPX明年底上市、技術指標強勢、外資期貨空單續減、眾利多因素有望帶動指數續創新高。惟新思科技因中國市場業績減退股價崩跌逾35%。川普傳考慮管制源自中國藥品，恐略微影響投資人情緒，預估台股指數震盪盤堅並持續創新記錄。

操作上建議布局流動性佳的績優中大型權值股及具備題材、營收支撐的中小型股為主，聚焦族群：AI概念股、半導體先進製程相關、高速傳輸、材料升級或替代概念股、PCB供應鏈、蘋概股、軍工及生技等。