快訊

Lulu和陳漢典宣布結婚！吳宗憲200萬紅包準備好 曝兩人婚宴時間

小心白買！台女赴日掃「超夯電器」機場全被丟 官方明文禁帶登機、託運

買新機怕摔到！犀牛盾推全新iPhone 17系列手機殼 意外手滑也安心

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電領軍大盤再創新高 法人建議這些類股可以留意

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台股昨日站上25,000點之後今天繼續上攻，台積電以開盤大漲30元，1255元新高價位開出，早盤盤中最高來到1260元，也使今日台股開盤後最高來到25541.44點，再創新高。（中央社）
台股昨日站上25,000點之後今天繼續上攻，台積電以開盤大漲30元，1255元新高價位開出，早盤盤中最高來到1260元，也使今日台股開盤後最高來到25541.44點，再創新高。（中央社）

台股昨日站上25,000點之後今天繼續上攻，台積電以開盤大漲30元，1255元新高價位開出，早盤盤中最高來到1260元，也使今日台股開盤後最高來到25541.44點，再創新高。展望後市，法人建議，隨著台積電2奈米製程即將量產，其中廠務工程、特用化學、再生晶圓、測試介面等營收動能有望增強。

法人也指出，指數墊高創造資金流動空間，加上蘋果發表新機、國際半導體展、大摩AI論壇接續登場，短線不妨善用題材因應。另外，還有智慧眼鏡提供影像辨識、語音助理、即時翻譯等多元功能，各大品牌積極備戰，供應鏈將迎來營運新契機；此外，低基期族群如記憶體、載板、網通、重電電力等，亦可留意轉強節奏。

法人也分析，甲骨文強勁的雲端業務展望，點燃AI需求加速預期，加上美國PPI（個人消費支出）意外回落強化降息預期，使美股指數漲多跌少，同時由於就業數據顯著放緩，雖然經濟隱憂浮上檯面，但也造成聯準會9月降息幾乎已經確定，降息預期資金也提早入場卡位，其中外資連續回補籌碼，激勵台股不斷再創歷史新高。

不過，法人仍提醒，漲多仍是最大風險，當指數來到高位，獲利籌碼不斷堆疊，操作上需嚴控持股水位並隨時警覺盤勢變化。另由大盤結構觀察，目前短中期均線重回多頭排列，價漲量增模式搭配得宜，加上技術指標當中 KD 開口向上、MACD收斂負軸後轉正，有助多方掌握優勢。

降息 台股 台積電 記憶體

延伸閱讀

台積電再加碼金融債 這檔 ETF 近日受青睞量增

台股頻頻創高⋯關稅預測失準？網酸：恐慌過頭還是被打臉

台股ETF冠亞軍 赴日掛牌

台積電8月營收創同期新高 衝3,357億元、月增3.9%

相關新聞

台股氣如虹飛越25,000 台積新天價站上1,225元

降息預期升溫為台股帶來資金瘋狗浪，台積電股價昨（10）日收1,225元新天價，引領台股首度飛越25,000點歷史新高峰。...

外資看好iPhone 17引爆換機潮 8台系供應鏈成主要受惠

蘋果發表新品，吸引全球目光，外資圈也紛紛出具最新評析，如摩根大通上調下半年 iPhone 17預估出貨量至9,400萬支...

台積電領軍大盤再創新高 法人建議這些類股可以留意

台股昨日站上25,000點之後今天繼續上攻，台積電以開盤大漲30元，1255元新高價位開出，早盤盤中最高來到1260元，...

美光衝高引爆記憶體行情！華邦電、南亞科人氣攀升 外資態度揭曉

在美光股價大漲3.52%創今年新高、DDR4R價格看漲、再加上半導體展題材加持下，台股記憶體族群11日交投持續活絡。華邦...

台積電市值飆破32兆新高！8月營收除了報喜還透露哪些訊號？

台積電（2330）8月營收報喜，加上外資連9日火熱加碼、累計買超逾6.4萬張，資金追捧氣氛推升股價11日早盤開高30元、...

多方全面壓制空方 台積電盤中大漲35元、領軍站上25,500點

加權指數11日便直接跳空上攻，盤中站上25,500點。台股多方氣勢全面延續，這種直接開高的走勢顯示市場資金與信心的同步集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。