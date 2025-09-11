聽新聞
0:00 / 0:00
台積電領軍大盤再創新高 法人建議這些類股可以留意
台股昨日站上25,000點之後今天繼續上攻，台積電以開盤大漲30元，1255元新高價位開出，早盤盤中最高來到1260元，也使今日台股開盤後最高來到25541.44點，再創新高。展望後市，法人建議，隨著台積電2奈米製程即將量產，其中廠務工程、特用化學、再生晶圓、測試介面等營收動能有望增強。
法人也指出，指數墊高創造資金流動空間，加上蘋果發表新機、國際半導體展、大摩AI論壇接續登場，短線不妨善用題材因應。另外，還有智慧眼鏡提供影像辨識、語音助理、即時翻譯等多元功能，各大品牌積極備戰，供應鏈將迎來營運新契機；此外，低基期族群如記憶體、載板、網通、重電電力等，亦可留意轉強節奏。
法人也分析，甲骨文強勁的雲端業務展望，點燃AI需求加速預期，加上美國PPI（個人消費支出）意外回落強化降息預期，使美股指數漲多跌少，同時由於就業數據顯著放緩，雖然經濟隱憂浮上檯面，但也造成聯準會9月降息幾乎已經確定，降息預期資金也提早入場卡位，其中外資連續回補籌碼，激勵台股不斷再創歷史新高。
不過，法人仍提醒，漲多仍是最大風險，當指數來到高位，獲利籌碼不斷堆疊，操作上需嚴控持股水位並隨時警覺盤勢變化。另由大盤結構觀察，目前短中期均線重回多頭排列，價漲量增模式搭配得宜，加上技術指標當中 KD 開口向上、MACD收斂負軸後轉正，有助多方掌握優勢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言