美光衝高引爆記憶體行情！華邦電、南亞科人氣攀升 外資態度揭曉

在美光股價大漲3.52%創今年新高、DDR4R價格看漲、再加上半導體展題材加持下，台股記憶體族群11日交投持續活絡。華邦電（2344）成交量不到上午11點就突破20萬張，穩居台股人氣王寶座，股價觸及26.6元，創近14個月波段新高；南亞科（2408）同步爆出逾12萬張大量，登上成交量大三名，股價直逼60元關卡。力成（6239）、十銓（4967）、品安（8088）、創見（2451）等也同步走揚，成為助攻台股創高的一大助力。

隨著AI產業重心逐步從「訓練」轉向「推論」與「邊緣AI裝置」，市場對通用伺服器記憶體需求日益殷切，帶動行動DRAM、高頻寬記憶體（HBM）、高密度NAND型快閃記憶體（如QLC eSSD）需求同步升溫。雖然傳統記憶體需求也逐步回升，但供應商仍持續將資本投入優先鎖定HBM，導致傳統記憶體產能配置相對受限。

美系外資指出，隨著此趨勢延續，2026年全球記憶體市場恐出現供需收緊，價格有望進一步走揚。因此，外資重申對美光（Micron）投資評等為「買進」。消息激勵美光股價昨夜勁揚3.52%、收在140美元，今年以來漲幅已超過6成，也同步帶動台廠記憶體族群走高。

以基本面觀察，南亞科8月合併營收67.63億元，創43個月以來最佳表現，月增26.4%、年增141.3%，反映DRAM報價回升及價量齊揚態勢；前8月合併營收298.29億元，年增19.45%。華邦電8月營收70.12億元，月增2.56%、年增0.21%，雙雙轉為正成長；前8月累計營收548.6億元，年減1.48%。

在籌碼面上，華邦電10日獲外資大舉買超21,888張，9月以來累計買超142,736張，三大法人合計買超151,873張。南亞科方面，外資10日買超1,200張，9月以來累計買超27,050張，三大法人合計買超33,092張。整體呈現偏多操作，與股價走勢互相呼應。

在產業趨勢、基本面轉佳與資金熱情追捧的多重動能下，記憶體族群的後續動向值得持續關注。