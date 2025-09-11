台積電市值飆破32兆新高！8月營收除了報喜還透露哪些訊號？

台積電（2330）8月營收報喜，加上外資連9日火熱加碼、累計買超逾6.4萬張，資金追捧氣氛推升股價11日早盤開高30元、報1,255元，再度隨ADR齊步創高，市值攀抵32.42兆元新高，並貢獻大盤超過250點漲點，目前最高來到1,260元。

台積電8月營收3,357.72億元，月增3.9%、年增33.8%，改寫單月次高、同期新高；前8月營收2.43兆元，年增37.1%。法人預期，由於台積電本季美元財測達成率已逾七成，9月新台幣營收預估中位數將月減16%，換算9月單月營收僅需約2,600億元即可達低標。

台積電下半年營運主力仍來自AI應用強勁成長。公司預估，今年AI加速器營收可望翻倍，並預期自2024年起，未來五年將以44%至46%的年複合成長率（CAGR）高速擴張，顯示市場需求長線爆發力。

台積電董事長暨總裁魏哲家在7月法說會中指出，若以美元計算，2025年全年營收展望上修至年增約30%，較4月預測更樂觀，主要來自3奈米與5奈米製程需求強勁，以及高效能運算（HPC）持續成長。

同時，台積電也強調將謹慎觀察關稅政策的潛在影響，並在2025年下半年至2026年間審慎規劃營運策略，持續聚焦於「技術領先、卓越製造、客戶信任」三大核心，進一步鞏固全球競爭優勢。

法人觀察指出，台積電8月營收再創佳績，不僅彰顯半導體需求火熱，更預告組裝、伺服器、PCB、散熱、封測等AI供應鏈9月營收表現可望持續走揚，整體上市櫃營收有望再次突破8月高峰，點燃市場對AI鏈的旺季期待。