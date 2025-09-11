多方全面壓制空方 台積電盤中大漲35元、領軍站上25,500點
加權指數11日便直接跳空上攻，盤中站上25,500點。台股多方氣勢全面延續，這種直接開高的走勢顯示市場資金與信心的同步集中，尤其是台積電（2330）台積電再創新高，今日盤中強勢上漲35元、衝上天價1,260元，直接成為帶動大盤衝關的主力動能。直接帶動大盤站到25,500點之上，展現多方全面壓制空方的態勢。加權指數早盤最高上漲348點，來到25,541點。
美國就業報告大爆冷門，8月非農新增人數由前月7.9萬人下滑至2.2萬人，遠低於市場7.5萬人的預估值，失業率由4.2％略升至4.3％，就業數據顯著放緩，雖然經濟隱憂浮上檯面，但也造成聯準會9月降息幾乎是板上釘釘，降息預期資金提早入場卡位，其中外資連續回補籌碼，激勵台股再創歷史新高。
另由大盤結構觀察，目前短中期均線重回多頭排列，價漲量增模式搭配得宜，加上技術指標當中KD開口向上、MACD收斂負軸後轉正，有助多方掌握優勢，不過漲多仍是最大風險，當指數來到高位，獲利籌碼不斷堆疊，操作上需嚴控持股水位並隨時警覺盤勢變化。
