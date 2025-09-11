快訊

Joeman搶先開箱iPhone Air！手感舒適、金屬邊框亮眼 果粉：想買了

普發現金最快10月就能領！ 發放方式、領取資格一次看

脖子粗細也能預知健康狀況 專家告訴你多少公分已透露疾病警訊

亞系報告助威！東元價漲 第一小時交易量勝昨日全天

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
東元。記者籃珮禎攝影
東元。記者籃珮禎攝影

東元（1504）11日持續走揚，開盤後股價一路勁揚到93.1元，隨後拉回在高檔震起伏，多空交戰爆發巨量，第一個小時交易量已超過10日全天成交。

亞系券商一份最新告報指出，主權AI案中：鴻海（2317）可承擔來自IT機架（例如AI伺服器）約40%的AI數據中心資本支出，而東元則可從機電角度承擔約30%的AI數據中心資本支出，包括基礎設施建設與通訊工程服務，以及 AI數據中心內的機電系統（如變壓器、開關設備、冷卻分配單元、電源供應器、電池備援系統與冷卻器）。

券商預期可從模組化AI數據中心工程服務中獲取15–18%的毛利率。若同時能提供設備，典型毛利率可提升至 20–30%，這將在長期為東元帶來額外潛力。

AI 東元 資本支出

延伸閱讀

士電、華城8月寫最旺單月

留意股市反轉兩大指標

澳系券商看好鴻海與東元合作 主權AI上行機會成關鍵

東元7月每股純益0.32元

相關新聞

台股氣如虹飛越25,000 台積新天價站上1,225元

降息預期升溫為台股帶來資金瘋狗浪，台積電股價昨（10）日收1,225元新天價，引領台股首度飛越25,000點歷史新高峰。...

外資看好iPhone 17引爆換機潮 8台系供應鏈成主要受惠

蘋果發表新品，吸引全球目光，外資圈也紛紛出具最新評析，如摩根大通上調下半年 iPhone 17預估出貨量至9,400萬支...

亞系報告助威！東元價漲 第一小時交易量勝昨日全天

東元（1504）11日持續走揚，開盤後股價一路勁揚到93.1元，隨後拉回在高檔震起伏，多空交戰爆發巨量，第一個小時交易量...

漲不停！台股開盤上漲316點 台積電開高30元再寫新天價

台股11日開盤指數上漲316.7點，開盤指數為25,509.3點。台積電（2330）開盤價1,255元，上漲30元；台積...

就市論勢／AI 供應鏈 題材一波波

美國勞工統計局近期針對截至3月的就業數據大幅修正，將非農就業人數下調了91.1萬人。市場也認為聯準會9月降息機率大升，資金行情正在蠢蠢欲動。外資大舉進場僅是水到渠成的反應，僅七個交易日便累計買超1,539億元，推升台股。

上市櫃寫最強8月 台幣匯率回穩、AI需求帶動業績連二月成長

在AI需求強勁帶動下，上市櫃公司8月營收4.15兆元，月增2.04%，年增9.33%，連兩月成長為今年首見，並寫下單月營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。