亞系報告助威！東元價漲 第一小時交易量勝昨日全天
東元（1504）11日持續走揚，開盤後股價一路勁揚到93.1元，隨後拉回在高檔震起伏，多空交戰爆發巨量，第一個小時交易量已超過10日全天成交。
亞系券商一份最新告報指出，主權AI案中：鴻海（2317）可承擔來自IT機架（例如AI伺服器）約40%的AI數據中心資本支出，而東元則可從機電角度承擔約30%的AI數據中心資本支出，包括基礎設施建設與通訊工程服務，以及 AI數據中心內的機電系統（如變壓器、開關設備、冷卻分配單元、電源供應器、電池備援系統與冷卻器）。
券商預期可從模組化AI數據中心工程服務中獲取15–18%的毛利率。若同時能提供設備，典型毛利率可提升至 20–30%，這將在長期為東元帶來額外潛力。
