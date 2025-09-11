漲不停！台股開盤上漲316點 台積電開高30元再寫新天價

台股11日開盤指數上漲316.7點，開盤指數為25,509.3點。台積電（2330）開盤價1,255元，上漲30元；台積電ADR已連續六日上漲且再創歷史新高。

群益投顧表示，國際半導體展、蘋果新品發表、Meta發表connect-AI眼鏡、航太暨國防工業展等引領市場話題不斷，相關供應鏈值得留意。9月17日美國聯準會確定降息前，寬鬆預期心理可望再引領美股台股走強，但美股9月魔咒不容小覷，過去十年標普500指數9月平均跌2.3%，台股9月亦跌多漲少，FED會議後須留意利多出盡的短線漲多修正風險。不過，美股台股10月上漲機率高，因此，9月下旬股價拉回時，正好提供績優股逢低布局良機。

操作題材可留意：

1.CPO將成為AI發展新藍海─隨著AI運算快速發展，記憶體牆效應已日益嚴重，傳統電氣互連無法應付超大規模資料傳輸，而矽光子能透過三路徑擴張 : 波⻑分工多工（WDM）、單波⻑速率提升、先進調變技術，共封裝光學技術（CPO）將成為半導體產業新商機，2026年將切入輝達Rubin系列，產值上看百億美元。

2.AI眼鏡銷售量逐漸成⻑─隨著國際品牌陸續發表具AI功能的AR眼鏡，如Meta、蘋果、宏達電（2498）、三星、小米等,加上以往最受詬病的重量已大幅改善，市場對此頭戴裝置接受度明顯升溫，加上OLEDoS產品價格下跌、高階全彩AR技術趨於完善，研調機構TrendForce預測2025年全球AR出貨量將達到60萬台，2030年將推升至3210萬台。

周三（10日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為45,490.92點，下跌220.42點、跌幅0.48%；S&P500指數上漲0.30%；那斯達克指數上漲0.03%；費半指數上漲2.38%。台積電ADR漲3.79%，收在260.44美元，連續六日上漲且再創歷史新高，較台北交易溢價高達28.8%。

甲骨文公司（Oracle）公布最近一季拿下數筆價值數十億美元的人工智慧（AI）交易，股價狂飆近40%；美國股市標普500指數和那斯達克綜合指數周三再創收盤新高。8月生產者物價指數月比下跌0.1%，低於預期的生產者物價支撐美國聯準會（Fed）下周降息的預期心理。

美國公債殖利率隨通膨轉弱而走低。據Tradeweb的數據，美國10年期公債殖利率從周二的4.073%降至4.031%。降息預期和日益惡化的地緣政治緊張局勢提振，黃金期貨結算價創下每英兩3,643.60美元的歷史新高。

三大法人周三集中市場合計買超576.7億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超489.4億元，投信賣超27.2億元，自營商（自行買賣）買超14億元，自營商（避險）買超100.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少78口至5,520口，其中，外資淨空單減少979口至17,813口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,322口至3,767口。

選擇權未平倉量部分，09月W2大量區買權OI落在25,250點，賣權最大OI落在24,800點 ; 月買權最大OI落在27,400 點，月賣權最大OI落在24,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.78下降至1.67。VIX指數上升1.22至19.22。外資台指期買權淨金額1.09億元 ; 賣權淨金額0.03億元。整體選擇權籌碼面偏空。