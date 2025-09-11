台股氣如虹飛越25,000 台積新天價站上1,225元

降息預期升溫為台股帶來資金瘋狗浪，台積電（2330）股價昨（10）日收1,225元新天價，引領台股首度飛越25,000點歷史新高峰。大盤看回不回，從4月9日盤中最低點的17,306點反彈以來，已大漲近8,000點，反彈幅度高達46%，今年以來累計漲幅達9.3%。

台股氣勢如虹，已連續三日改寫新高，昨日又刷新六項紀錄，包括台積電收盤價及盤中再創新高、大盤收盤價及盤中再寫新高、集中市場市值再次攻頂、半導體類股指數創歷史新高、電子類股指數改寫新猷、台指期盤中及收盤再創歷史新高。

台股10日譜六大驚奇

台積電昨天收1,225元新天價，彭博數據顯示，該股今年來已強漲14%，市值同期暴增3.89兆元（約1,990億美元），市值達到31.768兆元（1.05兆美元），同寫新猷，全球上市公司排名第11。

台積電登高一呼，加權指數昨日開高走高，盤中一度強漲近400點，來到25,272點續創新高，終場大漲337點，收在25,192點；成交量5,404億元。台指期同樣開高走高，突破25,000點，收盤25,178點。

Fed降息預期帶來的資金行情發威，外資昨日買超擴大到489.4億元，為今年1月6日520億元來最高，這波連七買合計買超1,552.8億元，今年來買超1,175.3億元，且台指期未平倉淨空單昨日減少979口至17,813口，為去年6月21日20,148口以來新低，看空程度為14個多月以來最低。

另外，投信賣超27.2億元，連12賣；自營商買超114.5億元，連六買。三大法人昨日合計買超576.7億元。

台股本周來天天創新高，集中市場市值同步再創新高、達81.23兆元，連三天寫新猷；櫃買指數昨日上揚1.1%，櫃買市場市值成長到6.86兆元，上市櫃市值合計88.09兆元，繼續改寫歷史新高。



