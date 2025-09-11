上市櫃寫最強8月 台幣匯率回穩、AI需求帶動業績連二月成長

在AI需求強勁帶動下，上市櫃公司8月營收4.15兆元，月增2.04%，年增9.33%，連兩月成長為今年首見，並寫下單月營收創歷年同期新高、今年來新高、史上單月次高的三強佳績，優於預期；前八月營收31.74兆元，年增率11.9%。

投顧法人表示，台股AI火車頭台積電（2330）8月業績報捷，意味AI供應鏈9月業績有望維持高檔，不排除上市櫃9月營收有望繳出月、年雙增好成績。

上市櫃公司8月營收亮點

上市櫃公司8月業績優於市場預期，法人分析主要有兩大原因，一是新台幣對美元匯率回穩，另一是AI需求強勁，儘管塑化、鋼鐵、水泥等原物料股受到對等關稅、需求不振等因素影響，但進入暑假旺季，觀光、餐飲等內需族群，以及金融、生技等族群助陣。

根據統計，8月營收創新高的上市櫃公司共74家，是3月以來最多，顯示企業成長動能充沛，包括緯穎、台達電、智邦、奇鋐、台光電等公司，集中在AI、PCB、汽車零組件、生技、內需、金融等族群。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理江浩農表示，7、8月累計營收達6,588億元，9月營收只要達到2,982億元，就可達成第3季營收高標9,570億元，有助多頭信心。

此外，台積電8月營收強勢，意味組裝、伺服器、PCB、散熱、封測等AI供應鏈的9月營收也將有亮麗成績，整體上市櫃公司9月營收有望再次超越8月。

永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國分析，由於AI供應鏈占台股整體營收比重已來到五成，隨輝達H20、GB300開始大量出貨，以及美系四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出已上調至逾3,200億美元。外資機構預估，明年AI投資金額有望較今年再成長10%，顯示台股AI供應鏈業績到明年成長動能無虞。