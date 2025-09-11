上市櫃寫最強8月 台幣匯率回穩、AI需求帶動業績連二月成長

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
在AI需求強勁帶動下，上市櫃公司8月營收4.15兆元，月增2.04%，年增9.33%，連兩月成長為今年首見。聯合報系資料照
AI需求強勁帶動下，上市櫃公司8月營收4.15兆元，月增2.04%，年增9.33%，連兩月成長為今年首見，並寫下單月營收創歷年同期新高、今年來新高、史上單月次高的三強佳績，優於預期；前八月營收31.74兆元，年增率11.9%。

投顧法人表示，台股AI火車頭台積電（2330）8月業績報捷，意味AI供應鏈9月業績有望維持高檔，不排除上市櫃9月營收有望繳出月、年雙增好成績。

上市櫃公司8月營收亮點
上市櫃公司8月業績優於市場預期，法人分析主要有兩大原因，一是新台幣對美元匯率回穩，另一是AI需求強勁，儘管塑化、鋼鐵、水泥等原物料股受到對等關稅、需求不振等因素影響，但進入暑假旺季，觀光、餐飲等內需族群，以及金融、生技等族群助陣。

根據統計，8月營收創新高的上市櫃公司共74家，是3月以來最多，顯示企業成長動能充沛，包括緯穎、台達電、智邦、奇鋐、台光電等公司，集中在AI、PCB、汽車零組件、生技、內需、金融等族群。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理江浩農表示，7、8月累計營收達6,588億元，9月營收只要達到2,982億元，就可達成第3季營收高標9,570億元，有助多頭信心。

此外，台積電8月營收強勢，意味組裝、伺服器、PCB、散熱、封測等AI供應鏈的9月營收也將有亮麗成績，整體上市櫃公司9月營收有望再次超越8月。

永豐投顧總經理李學詩、統一投顧董事長黎方國分析，由於AI供應鏈占台股整體營收比重已來到五成，隨輝達H20、GB300開始大量出貨，以及美系四大雲端服務供應商（CSP）今年資本支出已上調至逾3,200億美元。外資機構預估，明年AI投資金額有望較今年再成長10%，顯示台股AI供應鏈業績到明年成長動能無虞。

AI 營收

13家金控8月獲利578億元 年增逾7成

中國大陸售價走弱影響 水泥雙雄8月營收年減

台股突破25000點創多項紀錄 指數、市值今年大飆升

日月光投控8月營收創同期次高 AI先進封裝助攻

台股氣如虹飛越25,000 台積新天價站上1,225元

降息預期升溫為台股帶來資金瘋狗浪，台積電股價昨（10）日收1,225元新天價，引領台股首度飛越25,000點歷史新高峰。...

台積領漲 台股飛越25000點新高

外資熱錢匯入，帶動台北股匯市雙漲。台股昨大漲三三七點，收在二萬五一九二點，引領台股首度飛越兩萬五千點新高峰。台幣匯率昨盤...

外資看好iPhone 17引爆換機潮 8台系供應鏈成主要受惠

蘋果發表新品，吸引全球目光，外資圈也紛紛出具最新評析，如摩根大通上調下半年 iPhone 17預估出貨量至9,400萬支...

就市論勢／AI 供應鏈 題材一波波

美國勞工統計局近期針對截至3月的就業數據大幅修正，將非農就業人數下調了91.1萬人。市場也認為聯準會9月降息機率大升，資金行情正在蠢蠢欲動。外資大舉進場僅是水到渠成的反應，僅七個交易日便累計買超1,539億元，推升台股。

上市櫃寫最強8月 台幣匯率回穩、AI需求帶動業績連二月成長

在AI需求強勁帶動下，上市櫃公司8月營收4.15兆元，月增2.04%，年增9.33%，連兩月成長為今年首見，並寫下單月營...

千張大戶加碼AI、半導體股

台股漲高，據最新統計，「千張大戶」亦持續加碼，鎖定AI、半導體與傳產龍頭等上市股，使相關股票籌碼更為集中在後續行情中可望...

