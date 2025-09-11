留意股市反轉兩大指標

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股本周來連日創高，外資搶進新台幣升值行情、集團法人等內資搶賺作帳行情，有利台股在18日聯準會做出降息決策前持續上攻，法人認為，投資人仍可偏多操作，但須留意股市反轉兩大指標為出爆量中長黑K棒、融資餘額突然暴增。

時序進入9月中旬，集團股作帳行情也跟著展開，成為推升大盤資金行情的重要力量。能率（5392）、東元、鴻海、聯電等集團股昨（10）日表現亮眼，展開季底補漲行情，呈現百花齊放榮景。

據統計，能率集團旗下佳能昨日股價亮燈鎖漲停，能率也上漲逾半根。東元集團旗下東元漲停，聯昌、菱光也跟著亮紅燈。鴻海集團旗下小金雞廣宇亦拉上漲停， GIS-KY和鴻準也有約3%~7％漲幅。

華南投顧董事長呂仁傑、台新投顧副總經理黃文清等分析，昨天台股行情主要集中在大型權值股，例如台積電、鴻海與台達電等。但下跌家數多於上漲家數，顯示指數漲勢仍集中在特定大型股與具備題材性個股。在季底作帳題材與大漲行情雙重驅動下，部分投信基金經理人被迫進場追漲以提升相對績效，進一步助長這波行情 。

由於台股自4月低點以來，已上漲將近8,000點，期間並無大幅修正，一旦面臨拉回壓力，恐怕幅度不小。呂仁傑提醒，除聯準會降息決策外，投資人也應留意美國可能祭出的232條款。他提醒，股市反轉兩大指標為資金再度從大型股轉向中小型股，使指數漲不動的情況下爆出6,000億元以上巨量，同時融資餘額持續大幅增加等兩大觀察點。

