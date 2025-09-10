台積領漲 台股飛越25000點新高

外資熱錢匯入，帶動台北股匯市雙漲。台股昨大漲三三七點，收在二萬五一九二點，引領台股首度飛越兩萬五千點新高峰。台幣匯率昨盤中一度大漲一點七角、升破卅點三元關卡，但中央銀行尾盤進場調節，以小升七分、卅點三一元作收，「連五紅」。

台股從四月九日盤中最低點一萬七三○六點反彈以來，已大漲近八千點，反彈幅度高達百分之四十六，今年以來累計漲幅達百分之九點三。市場分析師認為，台股資金行情欲小不易，但也要留心下周聯準會降息後出現的利空出盡效應。

台股大盤指數昨開高走高，跳空大漲一七七點，一開盤就攻占兩萬五千點整數關卡，盤中一度強漲近四百點，來到二萬五二七二點續創歷史新高，隨後漲幅收斂，終場仍收在二萬五一九二點；成交量五四○四億元，為八月廿日五七二二億元以來最大量。

權王台積電昨開盤跳漲廿元到一二二○元，一路帶領台股向上攻堅，盤中最高漲到一二三○元，終場上揚廿五元，收一二二五元創歷史新高，漲幅百分之二，超過大盤的百分之一點三漲幅，市值增加至八十一點七兆元。而台積電昨公布八月合併營收三三五七點七二億元，年增百分之卅三點八，創下單月歷史次高與同期新高；累計前八月營收二點四三兆元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰指出，台股跟進美股創高是必然結果，當前行情就是標準的資金行情，下周聯準會降息在即，只要寬鬆政策方向不變，指數仍有續攻空間。野村投信則指出，ＡＩ伺服器供應鏈需求持續強勁，配合聯準會降息預期升溫，台股長線基本面穩健，後市仍具動能。法人也認為，當前指數在高檔，須留意獲利了結賣壓帶來的短線震盪。