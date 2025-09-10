富蘭克林：三路並進 掌握第4季政策及旺季行情

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富蘭克林投顧表示，隨著對等關稅大致底定，市場逐漸消化較高關稅環境下的影響並擬定策略。陰霾消散後，許多機會也應運而生，建議投資人在第4季拓展觸角至非美元資產，增添投資組合多樣性。

第3季全球金融市場多頭氣勢如虹，全球股市上漲5%，美股三大指數、日經225指數及台灣加權指數相繼改寫歷史新高，人工智慧（AI）科技股引領那斯達克指數上漲7.5%，中國大陸上證指數勁揚11.5%至十年新高，引領新興股市揚升6.59%。

另一方面，美國就業市場走疲、通貨膨脹仍屬可控，激發美國聯準會（Fed）重啟降息期待，美國10年期公債殖利率下滑14個基本點（1個基本點是0.01個百分點）至4.0875%，美國非投資等級債及複合債指數上漲約2%，領先美國公債1.6%的漲幅，金價大漲10.4%至每英兩3,653美元、再締新猷。

富蘭克林投顧指出，第4季焦點預期將從關稅轉向經濟數據及Fed政策路徑，預期全球景氣成長放緩但仍具備韌性，Fed重啟降息營造寬鬆資金環境，加上AI、國防軍工與基礎建設等發展持續扮演經濟驅動引擎，有助風險性資產延續多頭。

另一方面，富蘭克林投顧表示，著眼川普總統今年秋季將提名新的Fed主席、將牽動市場對Fed獨立性的評估，加上Fed重啟降息將縮小美國與其他已開發國家間的利差，預期美元走勢可能偏弱。

富蘭克林投顧指出，第4季建議投資人採取「三迎策略」，掌握政策及旺季行情。「迎降息」首選美國平衡型基金及非投資等級債券型基金；「迎順風」看好非美元資產的政策與資金浪潮，包括全球債券型、新興市場當地貨幣債券型和日本股票型基金，並納入5%~10%黃金產業型基金，強化整體投組的韌性；「迎旺季」標的則看好美國科技／創新科技股票型基金，參與AI發展百花齊放的多頭列車。

