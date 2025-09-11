就市論勢／AI 供應鏈 題材一波波

盤勢分析

美國勞工統計局近期針對截至3月的就業數據大幅修正，將非農就業人數下調了91.1萬人。市場也認為聯準會9月降息機率大升，資金行情正在蠢蠢欲動。外資大舉進場僅是水到渠成的反應，僅七個交易日便累計買超1,539億元，推升台股。

台股向上另一底氣來自出口的亮眼表現。8月出口值達584.9億美元，年增率高達34.1%。代表營收與產業動能仍在穩健增長，若疊加年底耶誕旺季的拉貨，出口有望持續上升。

觀察近期走勢，不難發現台股正複製2024年的軌跡。當時大盤在24,416點附近先爆量上攻，隨後壓回整理，在量能持平的震盪中蓄勢待發，再度出量後展開一波凌厲漲勢，直到成交量過度放大、買盤力竭才轉向修正。如今情境極為相似：扣抵值落在24,400點附近，而指數已突破至25,000點之上，等同於「低扣抵」結構下的持續上攻。資金面外資現貨買超，期貨同步轉向。外資7月近6萬口龐大期貨空單，近期已回補至不到2萬口。加上新台幣同步升值，形成典型的「三部曲」：先減碼期貨空單、再進場現貨買超、最後伴隨資金流入推升指數。這正是所謂的「直升機行情」，最大的風險就是錯過行情，而非是否進場。

投資建議

AI浪潮仍是核心驅動力，CPO論壇、甲骨文財報利多，再到國際半導體展。AI關鍵題材輪番表現，從PCB漲到CPO、AI機器人漲到AI伺服器，加上8月營收剛公布。策略上不追短線漲多，以營收持續成長及投信買超，具備題材、基本面及資金面的個股，逢回布局。