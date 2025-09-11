千張大戶加碼AI、半導體股

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

台股漲高，據最新統計，「千張大戶」亦持續加碼，鎖定AI半導體與傳產龍頭等上市股，使相關股票籌碼更為集中在後續行情中可望具備更強的抗跌與上漲潛力。

統計至上周五，在千張大戶的吸籌名單中，AI與半導體供應鏈仍是重中之重。AI伺服器組裝大廠緯創（3231）與廣達，上周分別有二位與五位千張大戶增加，顯示大戶對AI產業的長期前景仍具信心；AI伺服器零組件與散熱供應商的鴻海、鴻準，也分別獲得五位與一位大戶加碼。此外，鴻海更是獲得法人近三日買超7.6萬張。

半導體龍頭台積電雖千張大戶人數僅增加一位，但法人買超張數高達43,341張，顯示其在法人的投資組合中仍是不可或缺的標的。其他半導體相關個股，如IC設計的聯電、記憶體的華邦電、晶圓封測的京元電子與日月光投控，同樣獲得千張大戶與法人同步青睞。

除科技股外，傳產與金融類股也吸引大戶資金進駐。鋼鐵股大成鋼是名單中千張大戶增加最多的一檔，近一周增加15位，法人也買超近7,000張。大成鋼股價在昨（10）日雖經歷劇烈震盪，但最終仍在法人與大戶低接下收紅；紡織股寶成與航運股長榮航分別獲得六位與七位千張大戶加碼。

AI 鴻海 半導體

