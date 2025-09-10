富邦媒、網家8月營收小幅負成長 美而快年減16.71%

台灣電商龍頭富邦媒8月營收約新台幣84.8億元，年減3.13%；富邦媒表示，因國內零售市況持續低迷，7月零售業營業額年減3.6%，消費者信心指數也下探，使8月營收仍處於短期盤整。

富邦媒今年前8個月累計營收約690.5億元，年減2.52%。富邦媒今天表示，隨著平台電商「mo店+」業務快速成長，以及國際與潮流品牌持續進駐，以及全台當日配服務推展，下半年在週年慶與雙11等電商旺季帶動下，營收動能可望回溫。

其中「當日配」服務方面，富邦媒表示，繼南區物流中心啟用、中區物流中心於今年8月完成上樑，將持續強化全台物流布局；目前南北有2座智慧自動化物流中心，搭配遍布全台的主倉、衛星倉與自有物流車隊，已展開「中南部當日配」服務試營運，目前先於台中、台南、高雄上線，為將到來的週年慶與雙11電商旺季提供配送支援。

PChome網路家庭8月營收為27.35億元，年減1.94%；今年前8個月累計營收為229.7億元，年減2.67%。

電商集團美而快公告8月營收為2.62億元，年減16.71%，美而快今天向中央社記者表示，因去年第3季起逐步縮減毛利偏低的「FB+1」直播業務比重，並處分虧損網紅品牌，使營收較去年同期相比下滑。

美而快今年前8個月累計營收為19.39億元，年減12.68%。展望下半年，美而快表示，將持續深耕「服飾X網紅X電商」營運策略，深化實體與線上通路整合。另外，隨著國際快時尚品牌已提前推出秋冬商品，市場換季加速，預期將為美而快旗下品牌創造更多銷售空間。