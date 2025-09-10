快訊

iPhone 17系列怎麼選？專家直指「這款最超值」：容量加倍價格不變

坂口健太郎爆劈腿永野芽郁...舊愛高畑充希早看穿？拒合作舊聞又被翻出

聽新聞
0:00 / 0:00

8月73檔個股營收創新高 這族群成最大贏家

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
股市示意圖。圖／AI生成
股市示意圖。圖／AI生成

上市櫃公司8月營收全數公布，包括台達電（2308）、台光電（2383）等共計73家公司創歷史新高；而單月營收連續成長，則以竹陞科技（6739）的15個月居冠，其次為奇鋐（3017）及宜鼎（5289）的八個月，至於連七月成長，則有尖點（8021）、富世達（6805）等18檔。

進入下半年營運旺季後，AI需求持續火熱，使得單月營收創新高的家數，由7月的63家增加至8月的73家，產業分布仍以電子股的34檔最多，其他如金融保險、觀光餐旅、生技醫療等，也有不少個股表現亮眼。

電子股中，8月營收創歷史新高的族群，仍以AI股為大宗，尤以台達電10日股價強勢表態，成為市場吸睛焦點。其他如台光電、金像電（2368）、奇鋐、川湖（2059）、智邦（2345）、緯穎（6669）、富世達等，也都吸引投資人矚目。

台達電8月合併營收478.6億元，連續兩個月創新高，月增5.4%、年增26.7%；前八月合併營收3,362.11億元，年增24.6%。由於8月營收表現亮眼，且大和資本大升目標價至1,000元，激勵10日盤中股價創下844元歷史新高。

台光電8月營收87.65億元，月增4.7%、年增52.7%，再創歷史新高紀錄，營收表現亮眼主因，在於受惠AI伺服器的成長力道。由於AI需求旺，加上銅箔基板升規的挹注，使得台光電營運成長動能不墜，成為內外資法人按讚的焦點。

金像電受惠美系AI ASIC需求暢旺、且800G出貨逐漸上升，帶動8月營收58.87億元，月增4.3%、年增64.8%，創歷史新高紀錄；前八月營收374.07億元，年增46%。隨AI、800G需求延續，法人預期第3季營收將季增20%。

奇鋐8月營收126.2億元，連續七個月創新高，月增6.8%、年增91.7%；前八月營收達773.61億元，年增73.8%。法人指出，受惠Google及AWS導入液冷散熱、跨足機殼與機櫃市場等，將有望持續推升奇鋐後續營收表現。

AI 營收 奇鋐 台光電 台達電 富世達 金像電

延伸閱讀

台達電近來股價表現強勢 含「達」量高台股ETF嗨翻天

日月光投控8月營收創同期次高 AI先進封裝助攻

富邦金前八月EPS 5.11元 三大子公司8月獲利創新高

蘋果iPhone 17亮相！台積電、台達電飆天價 這些概念股也大漲

相關新聞

台股高檔吸籌術！「千張大戶」加碼18檔 鎖定AI、傳產龍頭

台股行情持續走高，市場融資餘額隨之增加，籌碼在高檔逐漸趨於凌亂。然而，一群資金雄厚的「千張大戶」透過持續加碼，使特定個股...

台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡

台股10日一舉飛越25K大關，直奔25,192點的歷史新高位，台積電（2330）盤中最高也攻上1,230元並收在1,22...

外資買超476億元 大買這檔高息ETF逾5.5萬張、鴻海4.2萬張

台股10日開盤就突破25,000點關卡，盤中一度衝達25,272.23點，創歷史新高，終場收在25,192.59點，寫收...

外資看好iPhone 17引爆換機潮 8台系供應鏈成主要受惠

蘋果發表新品，吸引全球目光，外資圈也紛紛出具最新評析，如摩根大通上調下半年 iPhone 17預估出貨量至9,400萬支...

台股寫歷史新高紀錄！這27檔齊飆天價 非電子股也發威

台股10日突破25,000點關卡，以25,192.59點收盤，寫歷史新高紀錄，統計上市櫃公司中，共有27檔齊創天價，權王...

8月73檔個股營收創新高 這族群成最大贏家

上市櫃公司8月營收全數公布，包括台達電（2308）、台光電（2383）等共計73家公司創歷史新高；而單月營收連續成長，則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。