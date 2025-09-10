8月73檔個股營收創新高 這族群成最大贏家

上市櫃公司8月營收全數公布，包括台達電（2308）、台光電（2383）等共計73家公司創歷史新高；而單月營收連續成長，則以竹陞科技（6739）的15個月居冠，其次為奇鋐（3017）及宜鼎（5289）的八個月，至於連七月成長，則有尖點（8021）、富世達（6805）等18檔。

進入下半年營運旺季後，AI需求持續火熱，使得單月營收創新高的家數，由7月的63家增加至8月的73家，產業分布仍以電子股的34檔最多，其他如金融保險、觀光餐旅、生技醫療等，也有不少個股表現亮眼。

電子股中，8月營收創歷史新高的族群，仍以AI股為大宗，尤以台達電10日股價強勢表態，成為市場吸睛焦點。其他如台光電、金像電（2368）、奇鋐、川湖（2059）、智邦（2345）、緯穎（6669）、富世達等，也都吸引投資人矚目。

台達電8月合併營收478.6億元，連續兩個月創新高，月增5.4%、年增26.7%；前八月合併營收3,362.11億元，年增24.6%。由於8月營收表現亮眼，且大和資本大升目標價至1,000元，激勵10日盤中股價創下844元歷史新高。

台光電8月營收87.65億元，月增4.7%、年增52.7%，再創歷史新高紀錄，營收表現亮眼主因，在於受惠AI伺服器的成長力道。由於AI需求旺，加上銅箔基板升規的挹注，使得台光電營運成長動能不墜，成為內外資法人按讚的焦點。

金像電受惠美系AI ASIC需求暢旺、且800G出貨逐漸上升，帶動8月營收58.87億元，月增4.3%、年增64.8%，創歷史新高紀錄；前八月營收374.07億元，年增46%。隨AI、800G需求延續，法人預期第3季營收將季增20%。

奇鋐8月營收126.2億元，連續七個月創新高，月增6.8%、年增91.7%；前八月營收達773.61億元，年增73.8%。法人指出，受惠Google及AWS導入液冷散熱、跨足機殼與機櫃市場等，將有望持續推升奇鋐後續營收表現。