台股突破25000點創多項紀錄 指數、市值今年大飆升

中央社／ 台北10日電

美國降息預期引爆資金行情，台股連續第3天創下新高，並且寫下多項紀錄。包括指數盤中最高衝上25272.23點，收盤指數25192.59點，雙雙改寫歷史新高點，為史上首度站上25000點大關，並推升台股市值達到新台幣81.23兆元新高。

根據台灣證券交易所統計，2024年12月31日集中交易加權股價指數收盤為23035.1點，台股今天收在25192.59點，累計今年以來已上漲2157.49點，漲幅達9.36%；若以今天盤中高點25272.23點相較今年4月初對等關稅風暴低點17306.97點，台股近5個月來上漲高達7965.26點，漲幅高達46.02%，波段漲勢可觀。

從市值方面觀察，2024年底上市股票總市值73兆8986.67億元，較2023年底56兆8420.94億元增加17兆565.73億元。台股本週連續3天創新高，上市公司總市值於昨天首度突破80兆元大關，今天進一步推高到81兆2372億元新高，今年以來市值增加7兆3385億元。

在台股量能方面，今天成交值放大到5371.11億元，連續2個交易日突破5000億元水準，呈現價漲量增格局，創下8月20日以來最大量，並高於5日均量4631.13億元。外資今天買超476.24億元，不僅是連續第7個交易日買超，也居史上外資單日買超金額第12大紀錄。

個股方面，權王台積電今天盤中最高衝上1230元，終場收在1225元，創盤中及收盤股價新高。投信法人連續買超多日的權值股台達電，今天持續攻高至844元、以837元作收，同創歷史新高，相較去年底收盤價430.5元，台達電今年漲幅已達94.4%，成為台股今年權值股「漲倍股」的代表。

野村投信分析，本週台股題材豐富，包括蘋果於美國時間9日舉行「Awe Dropping」新品發表會，推出輕薄款的iPhone 17 Air等一系列手機、手錶、耳機等新品；另外SEMICON Taiwan國際半導體展也於今天登場，皆有利科技電子類股維持熱度。

