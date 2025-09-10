半導體展登場台積電創天價 設備材料族群漲跌互見

快訊

中央社／ 台北10日電

SEMICON Taiwan國際半導體展今天登場，晶圓代工廠台積電股價再創歷史新高，盤中達1230元，終場收在1225元，上漲25元，市值攀高至新台幣31.76兆元，只是半導體設備及材料族群股價表現漲跌互見。

半導體展今年規模盛況空前，有來自56國、超過1200家企業，使用逾4100個展位，主辦單位國際半導體產業協會（SEMI）預估，將吸引10萬名參觀者。

人工智慧（AI）晶片、先進封裝、3DIC、小晶片、扇出型面板級封裝、異質整合及矽光子等是半導體展重點主軸，台積電帶動的相關技術進展為業界關注焦點。

此外，蘋果（Apple）發表iPhone 17等一系列新產品，台積電為蘋果處理器主要代工廠，市場看好，台積電將是主要受惠者之一。

台積電今天在外資持續買超1萬4652張推升下，盤中股價衝上1230元，創下歷史新高價，終場收在1225元，上漲25元，市值攀高至31.76兆元，並貢獻大盤201點，為台股創高的一大動力。

永光加入3D IC先進封裝製造聯盟，今天吸引市場資金湧入，股價強攻漲停，達22元。半導體特化廠台特化也有不錯表現，上漲7.6%。半導體設備廠天虹攻上漲停，達270.5元，突破263元年線關卡。

不過，無塵室廠聖暉下挫逾3%。設備廠弘塑更下挫逾7%，表現相對疲弱，半導體設備及材料族群呈現漲跌互見的局面。

