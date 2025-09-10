航空4雄8月營收出爐 客貨運穩健

航空4雄8月營收出爐，客貨運表現穩健，華航寫歷年同期次高，8月客運澳洲航線載客率最好，貨運年增4.15%；長榮航8月歐洲航線客運需求強勁，載客率逾9成，貨運受惠台灣AI伺服器與半導體設備等需求。

華航8月合併營收新台幣172.52億元，為歷年同期次高，其中，客運收入104.37億元，貨運收入55.27 億元。

華航指出，8月客運澳洲航線載客率最好，其中雪梨近9成5；9月下旬為當地學生假期，預估大洋洲載客仍可維持高點，歐洲地區在9月仍是旅遊旺季，整體訂位率佳，飛往法蘭克福、布拉格及羅馬航班皆超過8成5，緊接而來的10月將迎接日、韓的楓葉季，則以釜山訂位最踴躍。

貨運方面，華航指出8月貨運營收55.27億元，年增4.15%，8月受益於AI伺服器擴張，包機需求踴躍，帶動貨源穩定成長；隨9月步入傳統貨運旺季，AI伺服器、半導體設備與產品持續暢旺，加上個人電子新品發表，相關換機出貨潮預期將更進一步推升市場艙位需求。

長榮航空8月合併營收達183.25億元，客運營收達117.37億元，貨運營收達45.41億元，累計今年前8月合併營收達1470.69億元。

長榮航指出，8月客運延續暑假的效應，歐洲航線需求持續強勁，平均載客率達9成以上，美洲航線也為台灣赴美的傳統旺季，載客率近9成；東北亞及東南亞航線主力及旅遊熱點皆維持高載客率，港澳、大陸航線訂位量也穩定成長。

因應即將到來的日本賞楓及九州地區旅遊需求，長榮航表示，將增班福岡，米蘭航線，自2026年1月16日起增為每天1班。

貨運方面，長榮航指出，在台灣AI伺服器與半導體設備、東南亞服飾與汽車零件以及中國大陸地區電商等貨源支撐下，整體出貨表現依然穩健。

台灣虎航指出，8月自結營收14.65億元，年減約4.3%，但單月班次數較去年同期增加4.1%、收益旅客數增加8.5%、整體載客率達91%，受惠日本市場買氣回溫、適逢暑假旺季及海島旅遊需求旺盛。

虎航累計前8月營收約113.1億元，與去年同期相當，累計班次數成長2.3%，旅客人次增加2.8%，平均載客率達86%，皆較去年累計同期成長。

星宇航空8月營收37.75億元，年增率14%，前8月累計營收297.51億元，年成長29%，創歷年同期新高，其中，8月客運營收29.8億元，年增5%；貨運方面，8月貨運營收4.76億元，年增45%，因郵遞貨量占比小，貨運較不受美國取消全球小包裹免稅政策影響，受惠AI伺服器與半導體等高價值貨物需求熱絡，使亞洲輸美市場價量齊揚。

航網拓展方面，星宇航空宣布與美國航空啟動聯航合作，明年1月15日台北-鳳凰城航線啟航後，雙方航網將更綿密結合。