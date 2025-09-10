台股高檔吸籌術！「千張大戶」加碼18檔 鎖定AI、傳產龍頭

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股。記者余承翰／攝影
台股。記者余承翰／攝影

台股行情持續走高，市場融資餘額隨之增加，籌碼在高檔逐漸趨於凌亂。然而，一群資金雄厚的「千張大戶」透過持續加碼，使特定個股的籌碼更趨集中，這些個股多半集中在AI半導體，以及具備穩定獲利能力的傳產和金融龍頭股。

在千張大戶的吸籌名單中，AI與半導體供應鏈仍是焦點。AI伺服器組裝大廠緯創（3231）和廣達（2382）仍是吸籌標的。此外，AI概念股鴻海（2317）獲得5位千張大戶加碼，且法人近三日買超逾7.6萬張 。

權王台積電（2330）雖然大戶人數僅微增1位，但仍是法人買超逾4.3萬張的重心。其他如晶圓代工聯電（2303）、記憶體華邦電（2344）、封測京元電子（2449）和日月光投控（3711），均獲得大戶與法人的同步加持。華邦電近一周更是增加8位千張大戶，籌碼集中度顯著提升。

值得注意的是，傳統產業的龍頭股也吸引大戶資金進駐。其中，鋼鐵股大成鋼（2027） 近一周獲得15位千張大戶增加，位居榜首。儘管大成鋼股價在10日經歷震盪，但最終仍在法人與大戶的低接下收紅。

長榮航（2618）增加了7位大戶，傳產的寶成（9904）增加了6位。在金融股方面，華南金（2880）、國泰金（2882）等大型金控也入榜 ，顯示在高檔區間，部分大戶資金選擇轉向基本面穩健、波動度相對小的金融股，以追求穩健配置。

整體來看，千張大戶的布局策略為鎖定產業趨勢明確的AI和半導體龍頭，並兼顧傳產、金融具備穩定獲利能力的個股，這些籌碼獲得大戶加持的標的，在市場震盪時，可望展現較強的支撐力道。

18檔千張大戶吸籌股。資料來源：CMoney。註：集保最新統計千張以上大戶至9/5。黃彥宏／製表
AI 半導體

