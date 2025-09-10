台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡
台股10日一舉飛越25K大關，直奔25,192點的歷史新高位，台積電（2330）盤中最高也攻上1,230元並收在1,225元刷新歷史高位，而今日盤後鉅額交易更透露出多頭行情可望續行一大段的可能性，台積電出現19張餘落在1,276.09元、30張餘在1,276.07元的配對交易，市場關注是否暗示資金行情仍將持續狂歡。
台積電10日盤後鉅額配對交易最高價的1,276元，比起現貨收盤價仍多出51元，法人指出，換算成指數漲點仍有約425點的空間，換言之，指數或有機會進一步挑戰25,500關卡。
回顧上次台積電盤後鉅額交易出現超越現貨的收盤價，為今年9月3日出現12張配對交易價格達1,275元，台積電股價也在休息震盪一周後再次上演向上跳空突破行情。
臺灣證券交易所10日資料顯示，台積電盤後鉅額配對交易共有8筆，以成交價、成交股數來計算加權平均價格，可以得到成交價落在1,225.24元，與現貨10日收盤價相差無幾、並未大幅偏離市場價格，不過這也印證在看多神秘買家眼中，台積電目標價仍有向上發展空間。
