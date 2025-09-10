台積電溢價補漲、羊群效應等3大利多推升 台股價量俱揚連3天創新高

美國降息預期引爆資金行情，台股今天盤中衝高至25272.23點，收盤指數25192.59點，皆創下歷史新高，不僅站上25000點大關，更在資金行情推升下，呈現連續3天創新高的走勢。

量能方面熱度不墜，今天成交值順勢放大到新台幣5234.65億元，連續2天突破5000億元，高於5日均量4631.13億元，呈現價量俱揚創新高的多頭走勢。外資今天更擴大買超476.24億元，居史上單日買超第12大金額。

富邦投顧董事長陳奕光分析，這波台股大漲主要有3大原因，一是台積電的溢價補漲，目前台積電ADR與現股的溢價差超過2成；其次是外資翻多，外資8月在集中市場賣超628.56億元，但9月以來接連加碼，累積買超金額達1463億元，期貨也同步轉為偏多。

加上羊群效應，統計目前股價超過500元的上市公司有52家，千金股有23檔，不斷創高的股價，形成比價效應，並吸引投資人持續湧入。從上述3大利多來看，目前台股看不出明顯的敗象。

陳奕光表示，要尊重市場，不要輕易做空，這波多頭子彈可能還會飛一陣子；但他點出幾個反轉訊號，以今天為例，台股創新高，上漲的上市公司有398家，下跌則有565家，下跌公司多於上漲公司。

此外，雖然台股頻創新高，卻有將近1341家上市櫃公司股價跌破年線，占總家數的7成。顯示多數資金集中在少數公司的拉抬，並不平衡。

他指出，美國最近公布的的就業數字其實非常糟糕，但市場多半朝向加深降息機率的利多方向解讀，股價與外在總體經濟表現並不對稱，須特別提防。