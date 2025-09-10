外資買超476億元 大買這檔高息ETF逾5.5萬張、鴻海4.2萬張

台股10日開盤就突破25,000點關卡，盤中一度衝達25,272.23點，創歷史新高，終場收在25,192.59點，寫收盤新高紀錄，三大法人僅投信賣超，外資則是買超476.24億元，連七買，統計外資買賣超個股發現，買超前十名中竟有5檔ETF，買超元大台灣價值高息（00940）55,288張最多，其次是買超鴻海（2317）42,860張。

台股10日以25,032.88點開高，盤中衝達25,272.23點，創歷史新高紀錄，權王台積電（2330）股價一度拉升至1,230元，創盤中新高，終場以1,225元收盤，也是收盤的天價，市值31兆7,674億元，加上半導體展匯集人氣，電子多頭氣盛，助攻台股表現，終場收25,192.59點，上漲337.41點，連續第三日刷新盤中及收盤歷史高點紀錄。

三大法人買超564.22億元，連七買，外資及陸資（不含外資自營商）買超476.24億元，連七買；投信賣超26.55億元，連12賣；自營商買超（合計）114.53億元，其中自營商（自行買賣）買超14.08億元、自營商（避險）買超100.45億元。

統計外資買超前十名個股中，ETF竟達5檔，其中有4檔高息ETF，還有元大台灣50（0050），外資單日買超冠軍是元大台灣價值高息，其次則是買超鴻海42,860張，另外，買超緯創（3231）25,039張，華邦電（2344）也獲外資買超21,888張。