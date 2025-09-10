平和環保營收／8月4,941萬元 月減8.2%、年減13.1%

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導

平和環保-創（6771）10日公告8月營收4,941萬元，月減8.28%，年減13.11％；累計前八月營收4.28億元，年增2.93％。平和指出，受美國對等關稅正式實施影響下游出口產業客戶，8月廢水代處理量減少，營收略不及上月，公司持續拓展新客戶，分散下游產業，致力於營運規模穩定成長。

平和表示，公司下游客戶涵蓋金屬表面處理、化工、紡織、電子、生技醫療、皮革等，雖然客戶產業分散，不過多數仍為出口導向產業，美國對等關稅稅率調整，對後市影響的不確定性之下，公司亦感受到出口產業的觀望態度，惟透過分散下游產業，將關稅衝擊的風險降至最低。

平和為國內少見可提供連續24小時代處理廢水服務的廠商，廢水代處理量穩定且具經濟規模優勢，亦持續優化節能及化學處理藥劑，朝向友善環境處理方向發展。

平和指出，在企業重視ESG的趨勢下，有利公司爭取更多廢水委外處理業務，今年以來陸續增加新客戶，也持續接洽更多行業客戶，新客戶初期的水質與操作處理須經過一段磨合期，隨著新客戶的廢水代處理進入穩定操作，公司營運規模將進一步擴大。

