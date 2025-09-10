外資看好iPhone 17引爆換機潮 8台系供應鏈成主要受惠

蘋果發表新品，吸引全球目光，外資圈也紛紛出具最新評析，如摩根大通上調下半年 iPhone 17預估出貨量至9,400萬支，高盛與摩根士丹利（大摩）證券均樂觀看待將帶動換機潮需求，並按讚台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）等台系供應鏈。

在蘋果發布的相關新品中，尤以iPhone 17最受矚目。大摩科技硬體下游主管施曉娟認為，iPhone 17系列亮點包括：四款機型都搭載1,800萬畫素 Center Stage前鏡頭、Pro系列後置三鏡頭全數升級為4,800萬畫素。

儘管此次Apple Intelligence並未有重大突破性發表，不過由於定價穩定，搭配明顯升級的鏡頭、散熱設計與機身結構，施曉娟預期仍有望推動換機需求，並預估2025下半年iPhone 17總出貨量約為8,000至8,500萬支。

台廠供應鏈方面，大立光由於是相機鏡頭的供應商、奇鋐（3017）為均熱板供應商、鴻海旗下的工業富聯（FII）由於是 iPhone 17 Pro 系列唯一的金屬機殼供應商，因此施曉娟預期都將成為供應鏈中主要的受惠業者，均給予「優於大盤」評等。

摩根大通（小摩）科技產業分析師楊維倫，則上調下半年 iPhone 17 預估出貨量至 9,400 萬支，較先前估計值 8,500 萬支調升 10.6%。同時，楊維倫認為，中國大陸可能取消eSIM禁令，這將有助於iPhone Slim 在中國大陸的需求。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱也正面看待這次 iPhone 17 外觀與規格改款，如處理器、鏡頭、散熱、螢幕等，並認為將推動換機潮需求，進而帶動總出貨量成長。後續重點，在於觀察新品開賣後的初期銷售回饋。

除了iPhone 17主要規格升級外，張博凱的焦點，也注意到Apple Watch Ultra 3，特別是支援衛星通訊，可收集關鍵資訊並緊急呼救，螢幕採用廣角OLED、電池續航最長可達42小時等，均是他認為的吸睛焦點。

台廠中，張博凱看好台積電（首選）、鴻海、日月光投控（3711）、大立光、瑞昱（2379）、台光電（2383）、南電（8046）、台達電（2308）等八檔個股，均給予「買進」評級。