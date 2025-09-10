台股寫歷史新高紀錄！這27檔齊飆天價 非電子股也發威

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股10日突破25,000點關卡，以25,192.59點收盤，寫歷史新高紀錄，統計上市櫃公司中，共有27檔齊創天價，權王台積電（2330）領軍大盤指數衝鋒，以1,225元的天價收盤，權值股的台達電（2308）也飆上新高。另外，千金股還有川湖（2059）、健策（3653）、精測（6510）、貿聯-KY（3665）、智邦（2345）等也同步創高。

台股10日以25,032.88點開高，盤中衝達25,272.23點，創歷史新高紀錄，權王台積電股價一度拉升至1,230元，創盤中新高，終場以1,225元收盤，亦創了收盤的天價，市值31兆7,674億元，加上半導體展匯集人氣，電子多頭氣盛，助攻台股一舉攻克25,000點大關，連續第三日刷新盤中及收盤歷史高點紀錄。

統計台股今年來大盤指數上漲2,157.49點，漲幅9.37%；在台股頻頻創新高之下，統計有27檔上市櫃公司也同步飆上歷史高點，其中集中市場有16家、櫃買市場則有11家，股價都創收盤天價。

以股價來看，千金股中，川湖收3,485元、健策收2,505元、精測收1,510元、台積電收1,225元、貿聯收1,135元、智邦收1,090元，都創下天價；另外，創新高的個股還有，台達電收837元、竹陞科技（6739）收679元、勤誠（8210）收636元、竑騰收519元。

百元以上的公司還有，台特化（4772）收332.5元、華擎（3515）收317.5元、帆宣（6196）收274元、金居（8358）收262元、亞泰金屬（6727）收235.5元、龍德造船（6753）收203.5元、雷虎（8033）收188元、京元電子（2449）收172.5元、銘旺科（2429）收151元、卜蜂（1215）收137.5元、中光電（5371）收131元。

另外，佳能（2374）收93.5元、欣銓（3264）收87.3元、威力德生醫（7713）收76元、系統電（5309）收74.7元、漢翔（2634）收67.2元、台生材（6649）收67.2元，雖還未站上百元，但也都創歷史新高。

27檔創新高股中，非電子族群僅7檔，其中航運有漢翔、龍德造船等2檔，近期受惠軍工題材強漲；生技也有2檔，包括台生材及威力德生；另外有化工股的台特化、其他股的雷虎也具軍工題材、食品股的卜蜂。

