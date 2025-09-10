快訊

「永遠的阿公」林義雄辭世！曾獲終身貢獻獎 享耆壽90歲

網紅要如何課稅？ 財政部賦稅署公布「2關鍵重點」

最新進度曝光！柯文哲交保抗告狀 台北地院確定明天「整卷」送高等法院

聽新聞
0:00 / 0:00

外資買超476億元「創史上第12大」 大買5檔熱門台股ETF、鴻海

中央社／ 台北10日電
美國道瓊指數、標普500指數和那斯達克指數同步創高，激勵10日台股開盤就攻克25000點大關，續創新高。半導體指標台積電股價衝上1225元，創歷史新高價。中央社
美國道瓊指數、標普500指數和那斯達克指數同步創高，激勵10日台股開盤就攻克25000點大關，續創新高。半導體指標台積電股價衝上1225元，創歷史新高價。中央社

美國降息預期引爆資金行情，台積電今天再創新天價，領軍集中市場指數終場大漲337.41點，收在25192.59點，續創新高，並成功站上25000點大關，成交值順勢放大到新台幣5245.53億元，高於5日均量4631.13億元。

根據證交所統計，今天三大法人合計買超564.22億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超476.24億元，為連續第7個交易日買超，單日買超金額居史上第12大。自營商今天也大幅加碼114.53億元；投信則站在賣方，賣超26.55億元。

個股方面，外資今天買超前3名為元大台灣價值高息5萬5287張、鴻海4萬2860張、國泰永續高股息3萬8545張。

此外，外資今天買超元大高股息2萬7434張排第4，買超元大台灣50達2萬763張排第7，買超復華台灣科技優息1萬7097張排第10。今天外資買超榜前10名中，有5檔為熱門台股ETF。

賣超排行方面，外資今天賣超前3名為台玻2萬9610張、寶成1萬7139張及復華富時不動產1萬4261張。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，台股這波是資金行情，目前市場普遍預期9月美國聯準會（Fed）將啟動降息，推升美股、台股頻頻創高。台股近期形成類股良性輪動，前陣子中小型股掛帥，這幾天輪回權值股挑大梁，今天成交量能跟著同步放大，整體盤勢健康。

蔡明翰表示，目前最大壓力點，在於市場對於美國聯準會9月降息高度期待，降息公布後，不排除短線可能利多出盡，出現震盪拉回；不過他認為，由於AI發展方興未艾，搭配降息引爆資金潮，台股長線依舊看多。

外資 台股 鴻海 三大法人 00878國泰永續高股息 00940元大臺灣價值高息

延伸閱讀

中央存款保40周年 卓揆：台股2萬5新高為投資人拍掌

杜金龍看台股：台積電續強、鴻海200元可分批！年底挑戰2.8萬點、9月魔咒不在

T+A母以子貴 A股熱效應 蔓延台股

台股、台積同步續創新高！台股收盤飆漲337點 台積電收高25元

相關新聞

台積電鉅額交易再現1276元天價 指數有望挑戰25500關卡

台股10日一舉飛越25K大關，直奔25,192點的歷史新高位，台積電（2330）盤中最高也攻上1,230元並收在1,22...

外資買超476億元 大買這檔高息ETF逾5.5萬張、鴻海4.2萬張

台股10日開盤就突破25,000點關卡，盤中一度衝達25,272.23點，創歷史新高，終場收在25,192.59點，寫收...

外資看好iPhone 17引爆換機潮 8台系供應鏈成主要受惠

蘋果發表新品，吸引全球目光，外資圈也紛紛出具最新評析，如摩根大通上調下半年 iPhone 17預估出貨量至9,400萬支...

台股寫歷史新高紀錄！這27檔齊飆天價 非電子股也發威

台股10日突破25,000點關卡，以25,192.59點收盤，寫歷史新高紀錄，統計上市櫃公司中，共有27檔齊創天價，權王...

台積電溢價補漲、羊群效應等3大利多推升 台股價量俱揚連3天創新高

美國降息預期引爆資金行情，台股今天盤中衝高至25272.23點，收盤指數25192.59點，皆創下歷史新高，不僅站上25...

外資買超476億元「創史上第12大」 大買5檔熱門台股ETF、鴻海

美國降息預期引爆資金行情，台積電今天再創新天價，領軍集中市場指數終場大漲337.41點，收在25192.59點，續創新高...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。