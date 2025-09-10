外資買超476億元「創史上第12大」 大買5檔熱門台股ETF、鴻海

美國降息預期引爆資金行情，台積電今天再創新天價，領軍集中市場指數終場大漲337.41點，收在25192.59點，續創新高，並成功站上25000點大關，成交值順勢放大到新台幣5245.53億元，高於5日均量4631.13億元。

根據證交所統計，今天三大法人合計買超564.22億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超476.24億元，為連續第7個交易日買超，單日買超金額居史上第12大。自營商今天也大幅加碼114.53億元；投信則站在賣方，賣超26.55億元。

個股方面，外資今天買超前3名為元大台灣價值高息5萬5287張、鴻海4萬2860張、國泰永續高股息3萬8545張。

此外，外資今天買超元大高股息2萬7434張排第4，買超元大台灣50達2萬763張排第7，買超復華台灣科技優息1萬7097張排第10。今天外資買超榜前10名中，有5檔為熱門台股ETF。

賣超排行方面，外資今天賣超前3名為台玻2萬9610張、寶成1萬7139張及復華富時不動產1萬4261張。

國泰證期顧問部協理蔡明翰分析，台股這波是資金行情，目前市場普遍預期9月美國聯準會（Fed）將啟動降息，推升美股、台股頻頻創高。台股近期形成類股良性輪動，前陣子中小型股掛帥，這幾天輪回權值股挑大梁，今天成交量能跟著同步放大，整體盤勢健康。

蔡明翰表示，目前最大壓力點，在於市場對於美國聯準會9月降息高度期待，降息公布後，不排除短線可能利多出盡，出現震盪拉回；不過他認為，由於AI發展方興未艾，搭配降息引爆資金潮，台股長線依舊看多。