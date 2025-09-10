中央存款保40周年 卓揆：台股2萬5新高為投資人拍掌

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
行政院長卓榮泰（右五）下午出席中央存保公司成立40周年茶會，與金管會主委彭金隆（左四）、中央存保公司董事長黃天牧（右三）等人一同舉行慶祝儀式。記者林俊良／攝影
行政院長卓榮泰下午出席中央存保公司成立40周年茶會，上台致詞時表示：適逢台股站上25192.59點的新高，下午一碰到金管會主委彭金隆，就聽到這個好消息，卓揆也要台下的官員等全體與會者對於股市站上新高點，為全國投資人拍掌鼓勵。

卓揆指出，所謂「30而立，40而不惑」，現在就是不惑的開始，存保制度的強化，讓人民取款用款時都沒有懷疑，讓國人對金融機構都有高度信任，這樣使台灣金融業與國人更能投入新的金融商品嘗試，讓國人更能處理管理自己發展的財富。他也期許存保公司，未來與國外有更多的合作，他認為在競爭合作當中，更能找到國家發展的趨勢，以及人民可去努力及投資的方向。

卓榮泰指出，安全健全的金融體系為推動亞資中心重要的基礎，特別是存保制度有保障存款人、銀行、金融體系這三層保障的重要功能，並進而強調，健全金融制度、保障經濟安全、深化社會責任是政府的工作重點。

行政院長卓榮泰（中）下午出席中央存保公司成立40周年茶會，金管會主委彭金隆（右）、中央存保公司董事長黃天牧，三人一同進場。記者林俊良／攝影
中央存保公司下午舉行成立40周年茶會，行政院前院長陳冲受邀出席。記者林俊良／攝影
台股 卓榮泰 金管會

