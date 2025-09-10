蘋果iPhone 17亮相！台積電、台達電飆天價 這些概念股也大漲

蘋果秋季發表會端新品，全新iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro與Pro Max正式亮相，台廠相關概念股營運有望受惠，台積電（2330）、台達電（2308）10日都飆出天價，鴻海（2317）、鴻準（2354）、台光電（2383）、廣達（2382）、欣興（3037）、緯創（3231）、雙鴻（3324）、GIS-KY（6456）等供應鏈也大漲表態。

蘋果秋季發表會iPhone 17系列產品亮相，其中更有首度發表超輕薄的iPhone Air機型，因應川普關稅與地緣政治挑戰，蘋果調高iPhone 17 Pro的售價，較前代調漲100美元至1,099美元，高階的Pro Max機型售價則為1,199美元；iPhone 17維持799美元起跳；iPhone Air定價999美元。

台灣的上市部分，iPhone 17、Air、Pro與Pro Max等機型，均將在台北時間9月12日晚間8時接受預訂，9月19日發售；售價最親民的iPhone 17由29,900元起跳、Air售價由36,900元起跳；Pro價格從39,900元起跳，Pro Max售價由44,900元起跳。

台股10日盤中一度衝達25,272.23點，收盤指數為25,192.59點，都創下歷史新高，權王台積電為領攻指標， 早盤以1,220元開出，一度拉升至1,230元，最後一盤爆出4,813張賣單，壓低5元股價，終場收在1,225元，上漲25元， 漲幅2.08%， 寫下歷史新高價，市值31兆7,674億元。

台達電也寫下歷史新高，早盤衝上800元關卡，以807元開出， 盤中一度拉升至844元的天價，終場收在837元，創下新紀錄，上漲53元， 漲幅6.76%， 市值增至2兆1,741億元。

鴻海及集團的鴻準、臻鼎-KY（4958）、GIS也都是上漲表現，鴻海收在210元，上漲2.5元， 漲幅1.2%；鴻準收71.8元， 上漲2.3元， 漲幅3.3%；GIS收62.4元， 上漲1.6元，漲幅2.63%。

蘋概股中欣興、廣達，漲幅逾4%；緯創漲幅逾3%；雙鴻、台光電、嘉澤（3533）等漲幅逾2%；不過，大立光（3008）、玉晶光（3406）則是收黑。