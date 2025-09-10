台股站上2萬5192點創新高 卓揆：為所有投資人拍掌鼓勵

中央存保公司今日下午舉行成立40周年茶會，適逢台股站上25192.59點的新高，行政院長卓榮泰上台致辭時指出，下午一碰到金管會主委彭金隆，就聽到這個好消息，卓揆也要台下的官員等全體與會者對於股市站上25192.59點，為全國投資人拍掌鼓勵。

卓揆指出，所謂「30而立，40而不惑」，現在就是不惑的開始，存保制度的強化，讓人民取款用款時都沒有懷疑，讓國人對金融機構都有高度信任，這樣使台灣金融業與國人更能投入新的金融商品嘗試，讓國人更能處理管理自己發展的財富，

他也期許存保公司，未來與國外有更多的合作，他認為在競爭合作當中，更能找到國家發展的趨勢，以及人民可去努力及投資的方向；卓榮泰也指出，彭金隆上任之後，以推動亞洲資產管理中心作為台灣金融業的新嘗試，一年多來已看到雛型，在高雄亞灣特區有多家銀行投入，且在內部開拓各種金融商品，朝向「二年有感、四年有變、六年有成」的目標，希望未來更加快腳步，也希望多和國際合作。

卓榮泰指出，安全健全的金融體系為推動亞資中心重要的基礎，特別是存保制度有保障存款人、銀行、金融體系這三層保障的重要功能，並進而強調，健全金融制度、保障經濟安全、深化社會責任是政府的工作重點，因此，為了穩定該工作，政府及存保也發揮更大的保險機制，加大更多的安全筏，讓國人放心，所以早年看到的信用合作社擠兌、問題機構退場，現在不但不再看到，更有提前的機制將這些問題機構優化、消滅（以併購方式退場）或強化的功能，以使金融市場更健全，且透過對金融危機的預警和應變處理強化，政府也更有把握來處理金融問題，他並強調，包括推動數位轉型及永續金融，未來將是打造亞資中心的重要支柱和精神。