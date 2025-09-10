外資豪擲476億加碼！三大法人買超564億元 台積電領台股再創輝煌

問我有沒有買房賠錢的經驗，這個節目會不會太可愛！我買房怎麼可能賠錢！ 7年前剛好房市不景氣，我這棟大樓，有住戶一坪買在6字頭，最多也只是7字頭。如今北士科被皮衣男加持，我家附近建案開價已經破百了，我怎麼可能賠錢？ 不過住家不愉快的經驗倒是有一些，53歲以前全家都擠老公寓。樓上搬來一戶住家，太太在夜市上班，回家都是凌晨，偏偏又愛穿高跟鞋，深夜走在樓梯上的聲音有夠刺耳！ 他老公體重又破百，老公寓樓板又很薄，他走路時都會伴隨聲音，為了這個噪音問題，溝通過幾次，無解。 所以，新家我一定是挑頂樓，晚上絕對不會有人吵我。有人說頂樓會熱會漏水，記得找績優建商就對了，潤泰沒話說，但就是比較貴。 去年下半年央行開始掐房貸，有些人開始繳不出房貸了，所以我也在物色好房子，就是：地點好+建商好+便宜，缺一不可。

