快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

外資豪擲476億加碼！三大法人買超564億元 台積電領台股再創輝煌

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
權王台積電（2330）10日寫下多項輝煌紀錄，包括8月營收創同期新高、歷史次高，股價寫盤中1,230元、收盤1,225元天價。記者杜建重／攝影
權王台積電（2330）10日寫下多項輝煌紀錄，包括8月營收創同期新高、歷史次高，股價寫盤中1,230元、收盤1,225元天價。記者杜建重／攝影

權王台積電（2330）10日寫下多項輝煌紀錄，包括8月營收創同期新高、歷史次高，股價寫盤中1,230元、收盤1,225元天價，市值攀上31.77兆元；加上半導體展匯集人氣，電子多頭士氣旺盛，助攻台股大盤一舉攻克2萬5千大關，連續第三日刷新盤中25,272.23點、收盤25,192.59點歷史最高紀錄，終場大漲337.41點，成交值同步突破5,000億元、達5,234.64億元，三大法人也連續第七個交易日買超，大舉加碼564.22億元。

統計三大法人10日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）連7買、再敲進476.24億元，投信連12賣、再賣超26.55億元；自營商買超（合計）114.53億元，其中自營商（自行買賣）買超14.08億元、自營商（避險）買超100.45億元。

觀察今日成交值超過百億元個股有7檔，股價除富喬（1815）收黑外、其餘皆漲。依序為：台積電（2330）483.65億元；股價漲2.08%、收1,225元；金居（8358）227.54億元；股價漲2.54%、收262元；台達電（2308）188.98億元；股價漲6.76%、收837元；鴻海（2317）176.69億元；股價漲1.2%、收210元；神達（3706）161.78億元；股價漲3.99%、收91.3元；富喬127.35億元；股價跌1.94%、收65.8元；奇鋐（3017）102.72億元；股價漲1.87%、收979元。

觀察今日成交量超過十萬大張個股有6檔，玻纖相關的富喬、台玻（1802）雙雙收黑以外、其餘皆漲。依序為：華邦電（2344）成交284,273張，股價彈升1.63%、收24.95元；富喬185,115張，股價開高收低1.94%、報65.8元；神達173,680張，股價漲3.99%、收91.3元，站上月線；台玻158,365張，股價跌6.35%、收28元，失守5日線；元大台灣價值高息（00940）152,600張，股價漲0.75%、收9.44元；大成鋼（2027）噴114,077張大量，股價最高衝上43元，終場小漲0.26%、收39.25元。

觀察今日收漲停個股有44檔，個股多集中在AI伺服器、PCB、半導體周邊，以及造船軍工等政策概念等族群。其中有5檔成交量超過5萬張，包括東元（1504）成交89,081張、收87.5元，廣宇（2328）成交74,155張、收60.7元，永光（1711）成交67,478張、收22元，佳能（2374）成交66,664張、收93.5元，台船（2208）成交52,456張、收28.2元。

富喬 個股

延伸閱讀

00922突破新高！鬆綁「台積電條款」後今漲近2％收23.61元

台股、台積同步續創新高！台股收盤飆漲337點 台積電收高25元

台股衝破2萬5！郭哲榮：當初說今年有機會2萬6時一堆人笑我

亞利桑那州議員致謝：亞利桑那因台積電而聞名於世

相關新聞

外資豪擲476億加碼！三大法人買超564億元 台積電領台股再創輝煌

權王台積電（2330）10日寫下多項輝煌紀錄，包括8月營收創同期新高、歷史次高，股價寫盤中1,230元、收盤1,225元...

台股、台積同步續創新高！台股收盤飆漲337點 台積電收高25元

台股10日收盤上漲337.41點，終場以25,192.59點作收，成交量5,234.64億元；台積電（2330）收盤價1...

「房地產怎麼可能賠錢」陳重銘曝賺錢公式：股災拿房貸買股…賺錢後又買房

問我有沒有買房賠錢的經驗，這個節目會不會太可愛！我買房怎麼可能賠錢！ 7年前剛好房市不景氣，我這棟大樓，有住戶一坪買在6字頭，最多也只是7字頭。如今北士科被皮衣男加持，我家附近建案開價已經破百了，我怎麼可能賠錢？ 不過住家不愉快的經驗倒是有一些，53歲以前全家都擠老公寓。樓上搬來一戶住家，太太在夜市上班，回家都是凌晨，偏偏又愛穿高跟鞋，深夜走在樓梯上的聲音有夠刺耳！ 他老公體重又破百，老公寓樓板又很薄，他走路時都會伴隨聲音，為了這個噪音問題，溝通過幾次，無解。 所以，新家我一定是挑頂樓，晚上絕對不會有人吵我。有人說頂樓會熱會漏水，記得找績優建商就對了，潤泰沒話說，但就是比較貴。 去年下半年央行開始掐房貸，有些人開始繳不出房貸了，所以我也在物色好房子，就是：地點好+建商好+便宜，缺一不可。

台積電ADR再創歷史新高！帶動現股開高20元 台股早盤直衝2萬5

台股10日開盤指數上漲177.7點，開盤指數為25,032.88點。台積電ADR一連五日上漲再創歷史新高。台積電（233...

外資大升這檔個股目標價上看1,000元 股價大漲超過半根停板

台股10日再攀歷史新高，台達電（2308）盤中強勢大漲逾7%，表現相當搶眼，成為市場投資人熱議的焦點。台達電股價走強，主...

台股多頭全面爆發 台積電盤中大漲25元、領軍站上25,000點

加權指數10日延續昨日漲勢，站上25,000點。台股多方氣勢全面延續，最核心的推動力來自台積電（2330）今日盤中強勢上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。