外資豪擲476億加碼！三大法人買超564億元 台積電領台股再創輝煌
權王台積電（2330）10日寫下多項輝煌紀錄，包括8月營收創同期新高、歷史次高，股價寫盤中1,230元、收盤1,225元天價，市值攀上31.77兆元；加上半導體展匯集人氣，電子多頭士氣旺盛，助攻台股大盤一舉攻克2萬5千大關，連續第三日刷新盤中25,272.23點、收盤25,192.59點歷史最高紀錄，終場大漲337.41點，成交值同步突破5,000億元、達5,234.64億元，三大法人也連續第七個交易日買超，大舉加碼564.22億元。
統計三大法人10日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）連7買、再敲進476.24億元，投信連12賣、再賣超26.55億元；自營商買超（合計）114.53億元，其中自營商（自行買賣）買超14.08億元、自營商（避險）買超100.45億元。
觀察今日成交值超過百億元個股有7檔，股價除富喬（1815）收黑外、其餘皆漲。依序為：台積電（2330）483.65億元；股價漲2.08%、收1,225元；金居（8358）227.54億元；股價漲2.54%、收262元；台達電（2308）188.98億元；股價漲6.76%、收837元；鴻海（2317）176.69億元；股價漲1.2%、收210元；神達（3706）161.78億元；股價漲3.99%、收91.3元；富喬127.35億元；股價跌1.94%、收65.8元；奇鋐（3017）102.72億元；股價漲1.87%、收979元。
觀察今日成交量超過十萬大張個股有6檔，玻纖相關的富喬、台玻（1802）雙雙收黑以外、其餘皆漲。依序為：華邦電（2344）成交284,273張，股價彈升1.63%、收24.95元；富喬185,115張，股價開高收低1.94%、報65.8元；神達173,680張，股價漲3.99%、收91.3元，站上月線；台玻158,365張，股價跌6.35%、收28元，失守5日線；元大台灣價值高息（00940）152,600張，股價漲0.75%、收9.44元；大成鋼（2027）噴114,077張大量，股價最高衝上43元，終場小漲0.26%、收39.25元。
觀察今日收漲停個股有44檔，個股多集中在AI伺服器、PCB、半導體周邊，以及造船軍工等政策概念等族群。其中有5檔成交量超過5萬張，包括東元（1504）成交89,081張、收87.5元，廣宇（2328）成交74,155張、收60.7元，永光（1711）成交67,478張、收22元，佳能（2374）成交66,664張、收93.5元，台船（2208）成交52,456張、收28.2元。
