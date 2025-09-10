台股、台積同步續創新高！台股收盤飆漲337點 台積電收高25元

台股10日收盤上漲337.41點，終場以25,192.59點作收，成交量5,234.64億元；台積電（2330）收盤價1,225元，上漲25元，漲幅2.08%。台股及台積電在盤中都續創新高，台股最高指數來到25,272.13點，台積電最高價為1,230元。

今日成交金額大且走高為：台達電（2308）、金居（8358）、緯穎（6669）、東元（1504）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、神達（3706）、台燿（6274）及金像電（2368）；成交金額大且疲軟者則為：台玻（1802）、康霈*（6919）、弘塑（3131）、技嘉（2376）、創意（3443）、品安（8088）、采鈺（6789）、聖暉*（5536）及元大台灣50反1（00632R）。

第一金投顧表示，台股近期主要反應會展題材及美國降息預期，不過，美國就業數據實在太差，加上台股一直處在高檔，需留意下周FOMC前可能出現的獲利了結賣壓。⻑線上，回歸產業面及基本面，中⻑線仍正向看待AI，盤面短線震盪不影響中⻑線多頭看法，隨著AI應用持續成⻑，將帶動台股有撐，逢低優先布局績優權值股。⻑線上，AI仍是2025年成⻑主旋律，因此，選股仍以有成⻑動能的產業為主，持續關注關稅動態變化之外，目前以AI相關展望最明確，成⻑性也最佳，2025年有成⻑動能的企業將是資金持續關注的對象。

其他消費性產品像PC及手機，雖然2025年可能有換機潮，但仍需觀察總體經濟景氣及消費者預算的變化而定，惟有AI，特別是伺服器相關，隨著AI應用資料運算及傳輸量更大，應用上更加成熟，在雲端服務供應商持續加大資本支出情況下，相關供應鏈將持續受惠；中⻑期而言，以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注。

AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱或逢低留意介入機會，包括IC設計、PC/NB/Server組裝、光通訊，IC設計主要看 ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升，光通訊由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成⻑。

傳產股短線則可留意玻璃陶瓷、電機機械、油電燃氣表現強勁的族群，中⻑線仍舊為原物料、車用、綠能重電成⻑股。選股依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成⻑潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股，⻑線聚焦持續成⻑產業趨勢，及季報年報等基本面選股，有拉回再作⻑線佈局，並嚴控持股水位與風險。