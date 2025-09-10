快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

台股、台積同步續創新高！台股收盤飆漲337點 台積電收高25元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股10日收盤上漲337.41點，終場以25,192.59點作收，成交量5,234.64億元；台積電（2330）收盤價1,225元，上漲25元，漲幅2.08%。台股及台積電在盤中都續創新高，台股最高指數來到25,272.13點，台積電最高價為1,230元。

今日成交金額大且走高為：台達電（2308）、金居（8358）、緯穎（6669）、東元（1504）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、神達（3706）、台燿（6274）及金像電（2368）；成交金額大且疲軟者則為：台玻（1802）、康霈*（6919）、弘塑（3131）、技嘉（2376）、創意（3443）、品安（8088）、采鈺（6789）、聖暉*（5536）及元大台灣50反1（00632R）。

第一金投顧表示，台股近期主要反應會展題材及美國降息預期，不過，美國就業數據實在太差，加上台股一直處在高檔，需留意下周FOMC前可能出現的獲利了結賣壓。⻑線上，回歸產業面及基本面，中⻑線仍正向看待AI，盤面短線震盪不影響中⻑線多頭看法，隨著AI應用持續成⻑，將帶動台股有撐，逢低優先布局績優權值股。⻑線上，AI仍是2025年成⻑主旋律，因此，選股仍以有成⻑動能的產業為主，持續關注關稅動態變化之外，目前以AI相關展望最明確，成⻑性也最佳，2025年有成⻑動能的企業將是資金持續關注的對象。

其他消費性產品像PC及手機，雖然2025年可能有換機潮，但仍需觀察總體經濟景氣及消費者預算的變化而定，惟有AI，特別是伺服器相關，隨著AI應用資料運算及傳輸量更大，應用上更加成熟，在雲端服務供應商持續加大資本支出情況下，相關供應鏈將持續受惠；中⻑期而言，以AI伺服器規格升級受惠的零組件廠相對受到關注。

AI後市仍正向看待，績優股可持股續抱或逢低留意介入機會，包括IC設計、PC/NB/Server組裝、光通訊，IC設計主要看 ASIC族群，CSP業者自研AI晶片，ASIC廠商將受惠，還有手機晶片IC、PC週邊IC也有間接受惠AI終端裝置換機潮及規格提升，光通訊由於AI伺服器要求傳輸速率高，規格提升也將帶動產業成⻑。

傳產股短線則可留意玻璃陶瓷、電機機械、油電燃氣表現強勁的族群，中⻑線仍舊為原物料、車用、綠能重電成⻑股。選股依舊回歸基本面，有獲利成⻑的公司才能保護股價下檔風險，大型股找低基期AI權值股，小型股可留意短線資金匯聚、具成⻑潛力、獲利虧轉盈等轉機股。短線可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股，⻑線聚焦持續成⻑產業趨勢，及季報年報等基本面選股，有拉回再作⻑線佈局，並嚴控持股水位與風險。

AI 台股

延伸閱讀

台股衝破2萬5！郭哲榮：當初說今年有機會2萬6時一堆人笑我

台股飆漲創歷史新高！00905稱霸市值型ETF…現在還可以上車嗎？

台股開盤直衝2萬5再刷歷史新高！網謹慎：不會一直漲…今天會開高走低

台積電ADR再創歷史新高！帶動現股開高20元 台股早盤直衝2萬5

相關新聞

台股、台積同步續創新高！台股收盤飆漲337點 台積電收高25元

台股10日收盤上漲337.41點，終場以25,192.59點作收，成交量5,234.64億元；台積電（2330）收盤價1...

「房地產怎麼可能賠錢」陳重銘曝賺錢公式：股災拿房貸買股…賺錢後又買房

問我有沒有買房賠錢的經驗，這個節目會不會太可愛！我買房怎麼可能賠錢！ 7年前剛好房市不景氣，我這棟大樓，有住戶一坪買在6字頭，最多也只是7字頭。如今北士科被皮衣男加持，我家附近建案開價已經破百了，我怎麼可能賠錢？ 不過住家不愉快的經驗倒是有一些，53歲以前全家都擠老公寓。樓上搬來一戶住家，太太在夜市上班，回家都是凌晨，偏偏又愛穿高跟鞋，深夜走在樓梯上的聲音有夠刺耳！ 他老公體重又破百，老公寓樓板又很薄，他走路時都會伴隨聲音，為了這個噪音問題，溝通過幾次，無解。 所以，新家我一定是挑頂樓，晚上絕對不會有人吵我。有人說頂樓會熱會漏水，記得找績優建商就對了，潤泰沒話說，但就是比較貴。 去年下半年央行開始掐房貸，有些人開始繳不出房貸了，所以我也在物色好房子，就是：地點好+建商好+便宜，缺一不可。

台積電ADR再創歷史新高！帶動現股開高20元 台股早盤直衝2萬5

台股10日開盤指數上漲177.7點，開盤指數為25,032.88點。台積電ADR一連五日上漲再創歷史新高。台積電（233...

外資大升這檔個股目標價上看1,000元 股價大漲超過半根停板

台股10日再攀歷史新高，台達電（2308）盤中強勢大漲逾7%，表現相當搶眼，成為市場投資人熱議的焦點。台達電股價走強，主...

台股多頭全面爆發 台積電盤中大漲25元、領軍站上25,000點

加權指數10日延續昨日漲勢，站上25,000點。台股多方氣勢全面延續，最核心的推動力來自台積電（2330）今日盤中強勢上...

台股盤中飆至25,233點再創新高 降息、科技族群後市可期

台股10日開盤即站上25,000點大關，盤中更一度飆升至25,233點再度創下歷史新高，表現強勁。法人表示，今年以來科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。