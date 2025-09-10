外資大升這檔個股目標價上看1,000元 股價大漲超過半根停板

台股10日再攀歷史新高，台達電（2308）盤中強勢大漲逾7%，表現相當搶眼，成為市場投資人熱議的焦點。台達電股價走強，主因外資大和資本按讚，除建議「買進」外，目標價更大幅調升至1,000元，調幅達45.3%。

大和資本科技產業分析師鄭盛元指出，隨AI需求火熱，帶動相關產品出貨暢旺，因此上調台達電AI伺服器電源、BBU以及液冷設備的營收預估，同時也調高了這三個事業的毛利率與營業利益率。

鄭盛元認為，憑藉台達電在電源供應與散熱領域的強勢地位，台達電將長時間受惠於AI伺服器的正向趨勢，因而成為首選標的之一。

事實上，鄭盛元看好台達電，主要基於：一、AI伺服器電源的獲利能力優於預期。預估2025-2027年AI伺服器電源的毛利率與營業利益率將分別超過40%與30%，成為獲利不斷顯著成長的關鍵動能。

二、上調2026年BBU預估，由223億元提升至266億元，反映電源架構由機架式電源（Power Shelf）轉向機櫃式電源（Power Rack），以便超大規模雲端供應商（Hyperscalers）能採用更多保護元件，降低斷電風險。

基於極為正向的營運前景，鄭盛元將台達電2025-2027年每股稅後純益（EPS）上調6%至21%，以反映更高的獲利假設，據此將目標價由688元上調至1,000元，適用本益比也由原先的25倍提高至33倍。