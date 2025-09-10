快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

台股多頭全面爆發 台積電盤中大漲25元、領軍站上25,000點

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

加權指數10日延續昨日漲勢，站上25,000點。台股多方氣勢全面延續，最核心的推動力來自台積電（2330）今日盤中強勢上漲25元、衝上天價1,225元，直接帶動大盤站到25,000點之上，午盤最高上漲378點，來到25,233點。

永豐期貨指出，台積電不僅是權值股更是市場信心指標，當其創高，資金自然湧向台股，壓抑已久的多方情緒全面釋放。美股近期漲勢其實已經反映降息2碼的樂觀預期，估值偏高風險累積，但資金氛圍仍維持強勢，短期內難見明顯轉折。台股合理價位評估至少在25,000點，因此在未達此目標區間之前，大盤要出現大幅回檔的機率不高。

不過仍需留意風險，本周美國通膨數據是市場最大的潛在變數，目前美國投資人過度樂觀，若數據高於預期，可能觸發美股回檔進而壓抑台股；若數據低於預期，則樂觀情緒將再度推動美股續攻，台股也有機會續揚。

整體來看，台股在台積電領軍下多頭格局明確，策略上仍以偏多操作為主，但必須嚴格關注美國通膨數據與資金氛圍是否出現反轉信號。

台股 美國 台積電

延伸閱讀

台股衝破2萬5創下新高還沒賺到錢？存股方程式：0050、00905打不贏大盤就加入它

台積電（2330）再創新高天花板已到？網憂心：漲多就是最大利空

台股開盤直衝2萬5再刷歷史新高！網謹慎：不會一直漲…今天會開高走低

台積電ADR再創歷史新高！帶動現股開高20元 台股早盤直衝2萬5

相關新聞

台股、台積同步續創新高！台股收盤飆漲337點 台積電收高25元

台股10日收盤上漲337.41點，終場以25,192.59點作收，成交量5,234.64億元；台積電（2330）收盤價1...

「房地產怎麼可能賠錢」陳重銘曝賺錢公式：股災拿房貸買股…賺錢後又買房

問我有沒有買房賠錢的經驗，這個節目會不會太可愛！我買房怎麼可能賠錢！ 7年前剛好房市不景氣，我這棟大樓，有住戶一坪買在6字頭，最多也只是7字頭。如今北士科被皮衣男加持，我家附近建案開價已經破百了，我怎麼可能賠錢？ 不過住家不愉快的經驗倒是有一些，53歲以前全家都擠老公寓。樓上搬來一戶住家，太太在夜市上班，回家都是凌晨，偏偏又愛穿高跟鞋，深夜走在樓梯上的聲音有夠刺耳！ 他老公體重又破百，老公寓樓板又很薄，他走路時都會伴隨聲音，為了這個噪音問題，溝通過幾次，無解。 所以，新家我一定是挑頂樓，晚上絕對不會有人吵我。有人說頂樓會熱會漏水，記得找績優建商就對了，潤泰沒話說，但就是比較貴。 去年下半年央行開始掐房貸，有些人開始繳不出房貸了，所以我也在物色好房子，就是：地點好+建商好+便宜，缺一不可。

台積電ADR再創歷史新高！帶動現股開高20元 台股早盤直衝2萬5

台股10日開盤指數上漲177.7點，開盤指數為25,032.88點。台積電ADR一連五日上漲再創歷史新高。台積電（233...

外資大升這檔個股目標價上看1,000元 股價大漲超過半根停板

台股10日再攀歷史新高，台達電（2308）盤中強勢大漲逾7%，表現相當搶眼，成為市場投資人熱議的焦點。台達電股價走強，主...

台股多頭全面爆發 台積電盤中大漲25元、領軍站上25,000點

加權指數10日延續昨日漲勢，站上25,000點。台股多方氣勢全面延續，最核心的推動力來自台積電（2330）今日盤中強勢上...

台股盤中飆至25,233點再創新高 降息、科技族群後市可期

台股10日開盤即站上25,000點大關，盤中更一度飆升至25,233點再度創下歷史新高，表現強勁。法人表示，今年以來科技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。