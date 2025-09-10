台股多頭全面爆發 台積電盤中大漲25元、領軍站上25,000點

加權指數10日延續昨日漲勢，站上25,000點。台股多方氣勢全面延續，最核心的推動力來自台積電（2330）今日盤中強勢上漲25元、衝上天價1,225元，直接帶動大盤站到25,000點之上，午盤最高上漲378點，來到25,233點。

永豐期貨指出，台積電不僅是權值股更是市場信心指標，當其創高，資金自然湧向台股，壓抑已久的多方情緒全面釋放。美股近期漲勢其實已經反映降息2碼的樂觀預期，估值偏高風險累積，但資金氛圍仍維持強勢，短期內難見明顯轉折。台股合理價位評估至少在25,000點，因此在未達此目標區間之前，大盤要出現大幅回檔的機率不高。

不過仍需留意風險，本周美國通膨數據是市場最大的潛在變數，目前美國投資人過度樂觀，若數據高於預期，可能觸發美股回檔進而壓抑台股；若數據低於預期，則樂觀情緒將再度推動美股續攻，台股也有機會續揚。

整體來看，台股在台積電領軍下多頭格局明確，策略上仍以偏多操作為主，但必須嚴格關注美國通膨數據與資金氛圍是否出現反轉信號。