台股盤中飆至25,233點再創新高 降息、科技族群後市可期

台股10日開盤即站上25,000點大關，盤中更一度飆升至25,233點再度創下歷史新高，表現強勁。法人表示，今年以來科技類股表現佳，為帶動大盤指數不可或缺的關鍵因子。展望後市，降息預期的升溫以及科技產業的結構性成長，將使科技主題具備長期投資價值。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，近期國際金融市場持續受到美國經濟數據影響。最新公布的8月非農就業人數僅小幅增加，失業率升至近年新高，反映就業市場開始降溫。

何彥樟指出，這樣的變化搭配通膨壓力趨緩，使市場普遍預期聯準會最快可能在9月採取降息行動。若利率環境轉向寬鬆，將有助支撐全球股市維持相對高檔。

台灣方面，雖然製造業景氣指數仍處於收縮區間，但出口表現維持強勁，第2季經濟成長率表現優於預期，顯示台灣經濟在外需支撐下仍具韌性。

展望後市，何彥樟表示，科技依然是投資市場的亮點，人工智慧（AI）應用需求持續擴散，高效能運算、先進封裝以及雲端基礎設施升級，已經成為產業主要動能。

雖然部分國家因貿易政策影響，企業投資計畫有所放緩，但整體數位化浪潮並未減速。AI伺服器、手機升級、低軌衛星等新興應用，仍推動全球半導體與相關產業鏈長期擴張。

台灣在晶圓製造、IC設計及零組件供應具備完整聚落與領先優勢，將是這波科技浪潮中最重要的受惠者之一。